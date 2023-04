School of start up, il 6 maggio la finale ad Arese.

School of start up, il 6 maggio la finale

Torna l'appuntamento con la finale di School of start up il 6 maggio ad Arese.

Tra i progetti vincitori del bilancio partecipativo, FAWLTS, con il progetto di School of Startup, ha organizzato un percorso per illustrare le basi di business management e fornire a studenti e studentesse delle scuole superiori, le nozioni chiave per sviluppare un'idea imprenditoriale.

School of Startup è stata lanciata per la prima volta nel 2022 al Liceo Scientifico Falcone e Borsellino di Arese e adesso siamo alla seconda edizione.

Oggi, dopo mesi di workshop e incontri dedicati, i team dei ragazzi partecipanti sono pronti a presentare le loro start up alla cittadinanza aresina e a una speciale giuria composta da membri delle più importanti realtà del mondo imprenditoria, innovazione e start-up del Paese.

Coordinati da Federica Sgarzi (Head of School of Startup e Board Member di FAWLTS) e tutto il team dell'hub di Arese, hanno partecipato con grande entusiasmo all’iniziativa studentesse e studenti di 3a e 4a superiore a dimostrazione che investire sui giovani è la soluzione per poter affrontare un futuro migliore.

L'appuntamento per l'evento finale è quindi sabato 6 maggio dalle 14.30 presso il centro Civico Agorà di Arese, dove sarà possibile anche votare la start up preferita tra i vari progetti.