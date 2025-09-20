Schianto sull’A1, perde la vita un 70enne di Legnano, grave la moglie

L’incidente è avvenuto giovedì sull’Austrada A1 in direzione di Milano. La vittima è un 70enne di Legnano, grave la moglie ricoverata in ospedale.

È Sabino Masciulli, 70 anni, residente a Legnano, la vittima dell’incidente stradale avvenuto nella giornata di giovedì 18 settembre sull’autostrada A1, nel tratto parmense nei pressi di Ponte Taro.

Secondo quanto ricostruito, l’auto su cui viaggiava Masciulli, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente sbandato andando a schiantarsi contro un camion fermo in una piazzola di sosta. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al conducente. A bordo della vettura si trovava anche la moglie, 69 anni, rimasta gravemente ferita: la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Parma, dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Purtroppo, per Sabino Masciulli non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto.

Masciulli era molto conosciuto a Legnano, in particolare tra gli ex colleghi della Franco Tosi. La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito l’intera comunità legnanese.