Schiamazzi notturni e musica ad alto volume, stretta del Comune

Stretta del Comune di Bareggio contro schiamazzi notturni, bivacchi e musica ad alto volume.

Due ordinanze contro schiamazzi, bivacchi e musica ad alto volume

A seguito dell’incontro svoltosi nei giorni scorsi in Prefettura e delle segnalazioni arrivate da alcuni cittadini, il sindaco Linda Colombo ha firmato due ordinanze finalizzate a contrastare il fenomeno dei rumori molesti e a garantire la tranquillità dei residenti durante il periodo estivo. Le disposizioni resteranno in vigore fino al 30 settembre 2026 e prevedono una serie di misure volte a prevenire comportamenti che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica, tutelare il decoro urbano e favorire una corretta convivenza civile negli spazi pubblici.

I divieti, le sanzioni e i servizi serali della Polizia Locale

Nei fine settimana, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 7 del mattino, sarà vietato consumare alcolici nelle aree pubbliche, utilizzare apparecchi sonori e casse bluetooth, svolgere attività rumorose, bivaccare o tenere comportamenti che possano compromettere sicurezza, decoro e tranquillità dei cittadini. Per le violazioni sono previste sanzioni fino a 500 euro. Una seconda ordinanza riguarda invece i pubblici esercizi del territorio comunale, ai quali viene vietato organizzare eventi di intrattenimento musicale con emissioni sonore amplificate percepibili all’esterno dei locali. In questo caso le sanzioni andranno da 2mila a 20mila euro. Resta consentita esclusivamente la diffusione di musica di accompagnamento all’attività di somministrazione, purché mantenuta a un volume non udibile all’esterno. Per tutta l’estate saranno inoltre attivati servizi serali della Polizia Locale per rafforzare il presidio del territorio e garantire controlli più efficaci nelle fasce orarie maggiormente interessate dalle segnalazioni.

«Chiamate subito le forze dell’ordine, sfogarsi sui social non serve»

Il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Roberto Lonati dichiara:

«L’obiettivo di queste ordinanze è dare una risposta concreta alle segnalazioni dei residenti e garantire il diritto al riposo e alla tranquillità di chi vive a Bareggio. È importante sottolineare che, come ribadito anche dalla Prefettura, a Bareggio non esiste alcuna emergenza sicurezza. Ci troviamo di fronte a fenomeni che, purtroppo, durante il periodo estivo interessano molti comuni e che richiedono attenzione, collaborazione e senso di responsabilità da parte di tutti. Proprio per questo rivolgo ancora una volta un appello ai cittadini: quando si verificano episodi che disturbano la quiete pubblica è fondamentale contattare immediatamente le forze dell’ordine. Solo una segnalazione tempestiva consente interventi efficaci e immediati. Sfogarsi sui social network il giorno dopo non serve a risolvere il problema».

«Affrontiamo il problema con equilibrio, determinazione e spirito di servizio»

Il sindaco Linda Colombo aggiunge:

«Le segnalazioni ricevute ci hanno portato ad adottare queste misure con l’obiettivo di prevenire situazioni di disagio e garantire una serena convivenza tra le diverse esigenze della comunità. Ringrazio la Prefettura e le forze dell’ordine per la collaborazione e l’attenzione dimostrate su questo tema, che affrontiamo con equilibrio, determinazione e spirito di servizio nei confronti dei nostri cittadini».

Nella foto di copertina: il sindaco Linda Colombo e l’assessore alla Sicurezza Roberto Lonati