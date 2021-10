Rho

I tecnici del Comune chiudono la zona vicino alla camera mortuaria

Scarsa manutenzione, nuovi disagi al cimitero di Rho. Scale pericolanti, vietato passare. I tecnici del Comune chiudono una zona, quella vicino alla camera mortuaria del cimitero centrale di Rho.

Scarsa manutenzione, nuovi disagi al cimitero di Rho

Ennesimo caso, dopo i tanti riportati in questi anni, della poca manutenzione che Scr ha fatto in questi anni di gestione nei cimiteri della città. Non solo, nei loculi del seminterrato a destra entrando a dal cancello dei fioristi, non c'è nemmeno una pompetta dell'acqua che funziona in modo regolare.

Manca poco al 2 novembre

Tutto questo nel fine settimana della commemorazione dei defunti con la fattura della luce votiva arrivata con largo anticipo nelle case dei rhodensi.