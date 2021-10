Commemorazione dei Defunti: apertura straordinaria dei cimiteri dal 28 ottobre al 5 novembre

Rho

Messe previste nei cimiteri nei giorni 1 e 2 novembre

In occasione della prossima Commemorazione dei Defunti, i cimiteri di Rho seguiranno un orario di apertura straordinaria. Come di consueto sono previste le SS. Messe all’interno degli stessi cimiteri.

Apertura straordinaria dei cimiteri di Rho dal 28 ottobre al 5 novembre

Cimitero Capoluogo

Orario dalle ore 8:00 alle ore 18:00

Apertura ingressi laterali del cimitero dalle ore 8:30 alle ore 17:00

Cimiteri di Frazione

Orario dalle ore 09:00 alle ore 18:00

Orari Sante Messe

Lunedì 1° novembre

ore 15:00 Ritrovo in Piazza San Vittore e recita del rosario camminando verso il Cimitero Capoluogo

ore 15:30 Celebrazione per i Defunti in cimitero

Martedì 2 novembre

Orario Sante Messe in Chiesa San Vittore

ore 8.00 - 9:00 - 18:30 - 20:30;

ore 9:00 Santa Messa Cimitero Passirana

ore 10:30 Santa Messa Cimitero Terrazzano

ore 15:00 Santa Messa Cimitero Capoluogo

ore 15:00 Santa Messa Cimitero Mazzo

ore 15:00 Santa Messa Cimitero a Lucernate