Lo sviluppo della conviviale è stato preceduto dal saluto alle Bandiere del “Nastro Verde” e dell’ANCRI e da un minuto di silenzio in memoria di tutti i Soci e loro famigliari scomparsi

Nella giornata di domenica 14 dicembre circa 70 persone Soci dell’Associazione Nazionale Nastro Verde – Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana – Sezione Lombardia ANNV e della Sezione di Milano della Associazione Nazionale Cavalieri della Repubblica ANCRI si sono date appuntamento presso l’Agriturismo “La Camilla“ di Concorezzo per il consueto incontro per lo scambio degli auguri in occasione delle prossime festività,

Scambio di auguri per l’associazione nazionale Nastro Verde

A fare gli onori di casa il Presidente Gen. B. GdF Gianni Degaudenz, il Vicepresidente Gen.D. CC Emanuele GARELLI ed il Presidente dell’ANCRI Gen.B.CC Alberto BELLOTTI.

Presenti il Gen.D. (Bers) Bruno Tosetti – Presidente Onorario della ANNV ed il Cav.Uff. Antonio Cortese Presidente Onorario di Associarma ed Assoarma Legnano nonché Presidente Emerito della Associazione Polizia di Stato sempre di Legnano, il Ten.Col.GdF Michele Buccella ed il lgt Roberto Sabadei rispettivamente Presidenti della Sezione di Monza e di Luino della Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Lo sviluppo della conviviale è stato preceduto dal saluto alle Bandiere del “Nastro Verde” e dell’ANCRI e da un minuto di silenzio in memoria di tutti i Soci e loro famigliari scomparsi. Successivamente il Presidente Degaudenz ha illustrato brevemente i principali eventi che hanno caratterizzato la vita dell’Associazione che possono essere così sintetizzati: l’effettuazione di un ciclo di conferenze presso vari Istituti scolastici aventi per titolo “I pericoli della rete. Approfondimenti e riflessioni sull’uso improprio della stessa e dei cellulari e conseguenti reati”. La celebrazione della ricorrenza del Patrono San Maurizio nella Chiesa a Lui dedicata nella frazione Pieve San Maurizio del Comune di Torre de Picenardi (CR), celebrazione officiata dal Cancelliere Vescovile di Cremona e con l’intervento del Sindaco;

L’ottenimento di un finanziamento da parte del Ministero della Difesa per la manutenzione del Sacrario/Ossario dedicato ai caduti della Grande Guerra ubicato nel Cimitero di Legnano e per effettuare alcune conferenze la cui programmazione è stata rimessa alla valutazione di vari istituti scolastici di Legnano e zona di cui si attende l’esito.

GUARDA LA GALLERY (3 foto) ← →

Gli obiettivi per i prossimi anni

Anche per l’anno 2026/2027 sono stati proposti due progetti imperniati su argomenti indicati dallo stesso Ministero;

Intrapreso l’iter per addivenire alla intitolazione di una piazza e di un sito museale nel Comune di Cambiago con Intimiano (CO), alla memoria di due Finanzieri deceduti in servizio, travolti da una valanga unitamente ad una unità cinofila, nel corso di ricerche di una pattuglia di militari dispersi a causa delle avverse condizioni metereologiche

La costituzione della “Delegazione Mantova/Brescia “ed il “Nucleo Soci Mauriziani di Bergamo il cui referente coordinatore di quest’ultimo è stato nominato il Col. GdF Biagio Maurizio Agosta già Comandante della Guardia Finanza di Legnano.

Anche per l’anno 2026 l’Associazione sarà impegnata nell’organizzazione degli eventi correlati alla Giornata del Ricordo ed al Precetto Pasquale Interforze.

Nel corso della conviviale sono state consegnate le Tessere Associative a tre nuovi Soci , 1 medaglia d’oro e 1 di bronzo per Fedeltà Associativa ad altrettanti Soci.

Infine sono state consegnate le Bandiere di rappresentanza alla “Delegazione Mantova/Brescia” ed al “Nucleo Soci Mauriziani di Como” ai rispettivi rappresentanti delle stesse – 1° Luogotenente E.I. Antonio Pastore e S.Ten. GdF Enzo Lucchese.

Con il consueto tradizionale taglio della torta e la consegna di un cadeau alle signore si è conclusa la conviviale.