Scambio degli auguri per l'associazione nazionale Nastro Verde

Nella giornata di domenica 17 dicembre 2023 oltre 50 Soci della Sezione Lombardia dell'associazione nazionale Nastro Verde si sono dati appuntamento presso il ristorante “ La Fornace” di San Vittore Olona per il consueto incontro per lo scambio di auguri in vista delle prossime festività Natalizie.

Scambio degli auguri per l'associazione Nastro Verde

A fare gli onori di casa il Presidente Gen.B. GdF Gianni DEGAUDENZ ed il Vicepresidente Gen.D CC Emanuele GARELLI

La conviviale è stata organizzata congiuntamente alla Associazione Nazionale Cavalieri della Repubblica Italiana Sezione Milano con la partecipazione di alcuni Soci con Bandiera al seguito del Presidente della stessa Gen. B. CC Alberto BELLOTTI.

Gradito ospite il Presidente di Associarma/ Assoarma Cav. Uff. Antonio Cortese .

Presenti il Gen.D. Bruno TOSETTI e Pietro PARONI Presidenti onorari rispettivamente di Associarma Legnano e della Associazione Nazionale Carabinieri di Legnano. Di quest’ultima era altresì presente il Vice Presidente in carica Dott. Stefano MORTARINO, Dirigente del Comune di Legnano

Erano altresì presenti i Presidenti della Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia - Ten.Col. Michele BUCCELLA della Sezione di Monza ed il Luogotenente Roberto SABADEI della Sezione di Luino .

Lo sviluppo della conviviale è stato preceduto dal saluto alle Bandiere Nastro Verde ed Ancri e da un minuto di silenzio in memoria di tutti i Soci e loro famigliari scomparsi nel 2023 . Successivamente il Presidente DEGAUDENZ ha illustrato brevemente i principali eventi che hanno caratterizzato la vita dell’Associazione che possono essere così sintetizzati : la costituzione del Nucleo Soci di Como, coordinati dal S.Ten. GdF Enzo LUCCHESE che si affianca al già costituito Nucleo Soci Milano, coordinati dal Ten .Col. CC Fernando SOLLAZZO ; la celebrazione della ricorrenza del Patrono San Maurizio presso l’omonima Parrocchia di Erba (CO) ; l’organizzazione di un ciclo di conferenze presso varie scuole dell’Alto Milanese che hanno visto la partecipazione di oltre 3500 studenti.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

Le linee programmatiche per il 2024

A seguire ha indicato le linee programmatiche per il prossimo anno che vedranno l’Associazione, composta da oltre 220 Soci, impegnata nell’organizzazione di numerosi eventi quali conferenze e celebrazioni in occasione della Giornata del Ricordo , il Precetto Pasquale interforze e numerosi altri incontri con studenti delle scuole dell’Alto Milanese oltre ad alcune gite sociali.

Con un ringraziamento a tutti i componenti il Consiglio Direttivo per la fattiva collaborazione che hanno fornito e forniscono nella gestione dell’Associazione con particolare riferimento al Segretario S.Ten. CC Claudio ADAMI, al Ten. Col. SOLLAZZO ed al Lgt. CC ZAGARRI’ nonché ai Soci del Nucleo di Milano Felline Giulio, Alfieri Lodovico e Del Monte Crescenzo che con encomiabile impegno partecipano a tutte le cerimonie nella città di Milano alle quali l’Associazione viene invitata è terminato il breve intervento del Presidente

Il pranzo si è concluso con il tradizionale taglio della torta e con l’omaggio alle signore presenti di un piccolo cadeau.