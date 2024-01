Scacchi che passione! Grande sfida fra 42 giocatori

Un torneo di scacchi che, grazie all'impegno di due associazioni, ha portato ben 42 giocatori ad affrontarsi.

Torneo scacchi

La prima grande manifestazione di competizione scacchistica si è svolta domenica nel pomeriggio in Corte Valenti a Garbagnate. Sono due le associazioni che si sono accordate per dar luogo a questo speciale Torneo dedicato a giocatori di scacchi appassionati più o meno esperti: promotore è il «Gruppo Scacchistico Groane» di Garbagnate coordinato da Guido Piccione e lo «“Scacchi Saronno Club».

42 giocatori

42 i giocatori che si sono prenotati per sfidarsi e tentare di vincere l’ambito primo premio. In totale ci sono stati 5 turni di partite con un tempo massimo. Ogni giocatore aveva un tempo di 15 minuti di riflessione (il cronometro segnava il tempo in cui il giocatore pensava a quale mossa si accingeva a fare. Tramite un pulsante veniva fermato il tempo fino alla riflessione successiva). Il sistema di gioco non era ad eliminatorie di giocatori ma ad ogni vincita veniva assegnato un punto fino al termine di tutte 5 le partite. Regole di gioco molto rigide da parte dell’arbitro: divieto da parte del pubblico di dare consigli od occhiatine e silenzio assoluto di tutti fino all’intervallo tra una partita e l’altro.

«È stato un torneo molto avvincente e non credevamo nemmeno potessero arrivare tante persone sia tra gli iscritti e sia tra il pubblico – ha detto il vicecoordinatore garbagnatese Armando Giammella – Ci stiamo già preparando ad una seconda edizione che vogliamo sia strepitosa».

I vincitori

Oltre ai vincitori dei primi 3 posti (per punteggio) è stato previsto un premio per la migliore donna Rosa Richiedei, il migliore under 14: Tommaso Ghizzoni di soli 10 anni (che ha vinto la maggior parte di partite) premio al migliore over 70 che è stato Vincenzo Bonomo. Il podio: 1° classificato Mario Pepe, 2° Gabriele Gualdi e al 3° Fabrizio Negretti. Intanto i corsi del Gruppo Scacchistico Groane continuano, in biblioteca, fino a maggio secondo il consueto calendario.