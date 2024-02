«Sbam»: Rho diventa città della danza

Le scuole di danza private stanno fortemente contribuendo a creare una generazione di ballerini e coreografi del futuro, diamo loro spazio nella città di Rho» Usa queste parole, Paola Di Clemente Direttrice Artistica dell’Accademia ABC Accademia Balletto Classico (solida realtà presente sul territorio rhodense da ormai più di dieci anni) e Direttrice Artistica di «Sbam, Rho, città della danza» in programma sabato 23 marzo al nuovo Teatro de Silva in P.zza Jannacci .

Una proposta originale e esclusiva per il territorio

«Il nostro progetto, Patrocinato dal Comune di Rho e da Ministero della Cultura, vuole essere una proposta originale ed esclusiva sul territorio - afferma Paola Di Clemente - Un evento che porti la danza di qualità nella città di Rho. Un' opportunità per allievi, maestri di danza e coreografi, un progetto che sia innovativo e di livello.» Masterclasses, seminari e workshops per Allievi, Maestri e Coreografi. Occasioni di studio, arricchimento, apprendimento e condivisione si svolgeranno la mattina dell’evento mentre nel pomeriggio e la sera, concorso di danza, gala per coreografi e compagnie emergenti.

"Richiamare a Rho la bella danza all'interno di un teatro all'avanguardia"

«L 'intento è quello di richiamare a Rho la bella danza - spiega Paola - Un evento-concorso che possa richiamare e accogliere scuole di danza da tutta Italia e dall'estero e a cui tutti, addetti al settore, semplici appassionati e non, possano assistere come pubblico in platea».

Un progetto che intende coinvolgere anche le attività commerciali del territorio come hotel, bar e ristoranti.

«Il nuovo Teatro Civico Roberto de Silva è il luogo perfetto per ospitare un evento rivolto al talento - afferma la Direttrice Artistica dell’Accademia ABC di via Magenta - Un Teatro polifunzionale e all'avanguardia nell'estetica e nell'acustica, in grado di consentire lo svolgimento di più attività contemporaneamente».

Un evento che Settegiorni seguirà passo passo essendo media partner dell’iniziativa che, come detto si svolgerà il 23 marzo. «La volontà è quella di offrire vetrine di prestigio, tirocini e borse di studio - conclude Paola Di Clemente - Direttrice Artistica SBAM.»