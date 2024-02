«La prevenzione è la cura: come riconoscere un manipolatore.» Questo il titolo dell’incontro in programma martedì 27 febbraio alle 20.45 nella Sala Convegni di Villa Burba a Rho.

"Manipolatori non si nasce si diventa"

Un convegno organizzato dall’associazione Senza Veli Sulla Lingua con la collaborazione del Comune, su come riconoscere un manipolatore, attraverso l’esperienza della nota criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone.«Manipolatori non si nasce – afferma Roberta Bruzzone – Lo si diventa e molto spesso questo dipende da una figura materna disfunzionale.

L'evento aperto a tutti organizzato dall'associazione "Senza Veli Sulla Lingua"

Una delle sue caratteristiche è l’egocentrismo anche se esso non sempre si palesa. Tra le relazioni malate non ci sono solo quelle affettive ma anche quelle amicali o di lavoro in cui il narcisista manipolatore riesce a tessere una tela di attenzioni nella quale far cadere la propria vittima» Seguirà l’intervento di Sonia Bedeschi, esperta media, per capire come i mezzi di comunicazione approccino il tema. A moderare sarà Elisa Buonanno, consigliera nazionale dell’Associazione Senza Veli Sulla Lingua. L’evento serale, gratuito e aperto a tutti.