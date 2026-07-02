Sasom incorporata in Aemme Linea Ambiente

Novità importanti per i cittadini di Gaggiano. Da mercoledì 1 luglio 2026 si è aperta una nuova fase per il servizio di igiene urbana del Comune.

Dopo 26 anni di attività, Sasom Srl viene incorporata in Aemme Linea Ambiente. Un cambiamento importante che rappresenta l’inizio di un nuovo percorso, con l’obiettivo di rendere i servizi sempre più efficienti, moderni e vicini ai cittadini.

Dopo 26 anni di collaborazione

“Un sentito grazie va a tutti coloro che hanno scritto la storia di Sasom: ai dipendenti, agli operatori ecologici, ai presidenti e, in particolare, al direttore Stefano Di Liberto, che con professionalità, competenza e dedizione hanno accompagnato la crescita della società in questi 26 anni – precisano dall’Amministrazione – Auguriamo buon lavoro ad Aemme Linea Ambiente, con l’auspicio che questa nuova realtà rappresenti un’opportunità di crescita e di miglioramento per tutta la nostra comunità”

Cosa cambia per i cittadini?

Nessuna interruzione dei servizi, il personale continuerà a operare garantendo continuità e qualità e restano invariati i calendari di raccolta, le modalità di accesso ai servizi, le procedure per segnalazioni e prenotazioni e il numero di contatto +39 02 49467682.