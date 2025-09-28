Sara Bosatelli è il nuovo comandante

Un nuovo comandante per la Polizia Locale di Lainate: si tratta di Sara Bosatelli che dalla scorsa settimana ha iniziato il nuovo lavoro al Comando lainatese.

L’attività degli agenti è proseguita tutta l’estate

Attività degli agenti che è proseguita tutta l’estate con il piano straordinario di sicurezza dal titolo «La Polizia Locale non va in vacanza» mirato al controllo dei veicoli e dei conducenti in transito sulle strade. Nel corso dei posti di blocco lungo le vie di accesso al territorio da Rho, Arese, Garbagnate, Nerviano, Pogliano, Origgio e dall’Autostrada A8 Milano Laghi sono stati infatti controllati dagli agenti centinaia di veicoli intercettando conducenti senza patente perché mai conseguita, auto senza assicurazione e revisione, persone alla guida col cellulare o senza cinture. Tutte violazioni che in molti casi hanno comportato il ritiro immediato della patente, la decurtazione dei punti o il sequestro dei mezzi.

L’assessore Crespi: “Molti sono i progetti in cantiere”

«Preservare la bellezza e la serena convivenza della nostra città richiede la responsabilità di tutti. La sicurezza ha un ruolo determinante e si fa partendo dai controlli nelle strade, sia con i posti di blocco, dove si controllano persone e veicoli che circolano sul territorio, sia con i servizi appiedati, importanti, perché le persone si sentono più libere di rivolgersi agli agenti, per aumentare la percezione di sicurezza, e per un controllo più capillare del territorio – afferma l’assessore alla Sicurezza Angelo Crespi – Molti sono i progetti in cantiere. Mentre si fronteggia il quotidiano, lo sguardo è rivolto al futuro con l’obiettivo ben chiaro di avvicinare le istituzioni ai cittadini in una cornice di fiducia, legalità e rispetto delle norme. I tempi richiedono di lavorare insieme per costruire una Comunità in cui ciascuno può e deve fare la sua parte».