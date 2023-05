Santagostino verso le dimissioni, guiderà Cap Holding

Il sindaco di Cornaredo Yuri Santagostino, salvo improbabili sorprese, rassegnerà le proprie dimissioni da primo cittadino di Cornaredo per entrare nel Consiglio di Amministrazione di Cap Holding, in qualità di presidente della società pubblica che gestisce il servizio idrico della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Pavia, Varese e Como.

Santagostino lascia

La notizia è piombata come un fulmine a ciel sereno su Cornaredo.

Santagostino, eletto con ampia maggioranza a primo cittadino nel 2014 e riconfermato, sempre con grande consenso, nel 2019, lascerà il municipio di piazza Libertà con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del proprio mandato, in quanto i due incarichi non sono compatibili: ciò comporterà l’arrivo di un commissario prefettizio che gestirà l’amministrazione comunale sino alle prossime elezioni nella primavera del 2024.

Da sempre coinvolto nell’amministrazione pubblica locale, Santagostino, che ora ha 38 anni, ha iniziato a far politica appena maggiorenne, entrando nei Ds e divenendo già dal 2007 segretario di circolo del Pd cornaredese. Nel 2009 la prima elezioni in consiglio comunale, poi, nel gennaio 2014, la vittoria alle primarie del centrosinistra e la successiva elezione a sindaco al primo turno, con riconferma nel 2019. Da quell’anno è anche vice presidente dell’Anci Lombardia, l’associazione che rappresenta 1400 Comuni della Regione.

La sua dichiarazione

Interpellato da Settegiorni, Santagostino mantiene il massimo riserbo sulla decisione, ma conferma la sua candidatura per il ruolo apicale nel cda di Cap Holding. Il primo cittadino non va oltre, attendendo le decisioni dell’assemblea dei soci della società pubblica prevista mercoledì in cui l’accordo verrà ratificato.

«Negli scorsi giorni ho presentato la mia candidatura al bando pubblico per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Cap Holding Spa. Come è noto si tratta di una grande società pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della città metropolitana di Milano e, di conseguenza anche qui a Cornaredo. Una scelta che nasce dalla consapevolezza che un eventuale incarico in Cap sarebbe un riconoscimento non solo per il lavoro svolto da tutta l’Amministrazione in questi 9 anni, ma rappresenterebbe soprattutto un’opportunità irripetibile per continuare a occuparmi di Cornaredo e degli altri 132 comuni della Città metropolitana con un ruolo diverso da quello di Sindaco. L’Assemblea dei soci di Cap Holding a cui spetta la nomina del nuovo Cda si terrà la prossima settimana».

Cap Holding

Cap Holding è una società a capitale interamente pubblico che gestisce il patrimonio idrico (reti e impianti) di Comuni per un totale di 2milioni e mezzo di abitanti, pianificando ed eseguendo importanti opere in tutto il territorio. I lavori finanziati con il Pnrr che interesseranno piazza Libertà a Cornaredo, ad esempio, sono progettati ed eseguiti dalla società. Conta quasi 900 dipendenti, con un capitale sociale di 571milioni di euro e 194 Comuni soci.

Se, come pare poco meno che certo, l’assemblea dei soci del gruppo troverà l’accordo sulla la candidatura del sindaco cornaredese, per Santagostino sarà questa una grande occasione lavorativa, una di quelle che capitano una volta nella vita.

Per Cornaredo, invece, sarà un anno di transizione. Per accettare la nomina Santagostino dovrà dimettersi, facendo decadere la giunta comunale. A gestire l’amministrazione comunale da qui alla fine del mandato, previsto nel 2024, sarà un Commissario prefettizio.

Diversi anni fa, nel 2014, fu l’attuale sindaco di Rho Andrea Orlandi, allora 28enne assessore al Bilancio della Giunta Romano, ad essere a un passo dal ruolo di presidente del Cda del colosso dell’acqua: rinunciò per proseguire l’impegno politico in Comune, poi sfociato nell'elezione a sindaco. Il Cda di Cap Holding resterà in carica per tre esercizi, sino al 2025.