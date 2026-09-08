Santa Rosa da Lima: una festa che unisce comunità e tradizioni

Un appuntamento capace di rafforzare i legami valorizzando il contributo delle culture che fanno parte della storia e del presente di Abbiategrasso

Una giornata di partecipazione, condivisione e dialogo tra culture ha caratterizzato la ventiduesima celebrazione di Santa Rosa da Lima, patrona di Abbiategrasso e del Perù, svoltasi sabato scorso , 5 settemnbre 2026, ad Abbiategrasso. Un appuntamento particolarmente significativo, a cura della Pro Loco Abbiategrasso e del gruppo Santa Risa, non solo per la comunità sudamericana che da anni vive e contribuisce alla crescita della città, ma per l’intera comunità abbiatense, che ha potuto rinnovare un momento di incontro all’insegna dell’inclusione e della valorizzazione delle proprie diverse identità culturali.

Nel Quadriportico di Santa Maria Nuova

La manifestazione ha preso avvio in piazza Marconi con l’esposizione simbolica dei prodotti della terra, curata dalla Società Cagnola di Ozzero, per poi proseguire nel pomeriggio con attività dedicate ai più piccoli, culminate nella tradizionale rottura della “pignatta” e nella distribuzione di piccoli omaggi. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai giovani componenti della Banda Filarmonica per la collaborazione e il prezioso supporto offerto durante l’iniziativa.

Il momento istituzionale e religioso si è svolto nel Quadriportico di Santa Maria Nuova, aperto dall’esibizione della classe di danza della Marinera e seguito dalla celebrazione bilingue, in italiano e spagnolo, concelebrata da monsignor Angelo Puricelli insieme ai sacerdoti nicaraguensi don Ervin Joel Hernández e don Julio Norori. Ad accompagnare la celebrazione, il coro che, con le proprie esecuzioni, ha contribuito a rendere ancora più solenne e partecipato il momento di preghiera.

Alla cerimonia hanno preso parte numerosi fedeli, le autorità cittadine, rappresentanti delle forze dell’ordine e della Guardia di Finanza, oltre alla Console del Perù. La giornata si è conclusa con una breve processione nel Quadriportico, la benedizione finale e una danza tradizionale andina.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale erano presenti la vicesindaco Beatrice Poggi, l’assessore Roberto Albetti e i consiglieri comunali Gianluca Ceresa e Luigi Alberto Tarantola.

Rafforza i legami

La celebrazione di Santa Rosa da Lima si conferma così un appuntamento capace di rafforzare i legami tra comunità diverse, valorizzando il contributo delle culture che fanno parte della storia e del presente di Abbiategrasso.