Sanità pubblica e diritti negli appalti al centro della raccolta firma del sindacato pensionati Spi-Cgil

Due le importanti proposte di legge di iniziativa popolare: la prima focalizzata sulla difesa e sul rilancio della sanità pubblica, la seconda mirata alla tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del settore degli appalti

Nemmeno il caldo torrido ha fermato l’impegno dello Spi a tutela dei pensionati e dei cittadini. Nella mattinata di oggi, venerdì 17 luglio, le volontarie e i volontari della Lega del Sindacato Pensionati Spi-Cgil di Parabiago sono scesi in piazza in occasione del mercato cittadino per una campagna di mobilitazione e raccolta firme.

Due le proposte di legge di iniziativa popolare

Due sono le importanti proposte di legge di iniziativa popolare: la prima focalizzata sulla difesa e sul rilancio della sanità pubblica, la seconda mirata alla tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del settore degli appalti.

“Lo Spi-Cgil è da sempre in prima linea per la difesa dei diritti e per la tutela dei pensionati e degli anziani”, dichiara il Segretario Generale dello Spi Ticino Olona, Umberto Colombo. “Presidiare il territorio, anche in condizioni climatiche difficili, dimostra la centralità delle nostre battaglie per una società più equa e servizi sanitari accessibili. Iniziano a essere troppi gli anziani e i pensionati che stanno rinunciando alle cure o che, per non attendere più di un anno per un esame medico, devono rivolgersi alla sanità privata. Per tutti, a maggior ragione per le persone anziane, la salute torni a essere un diritto fondamentale e non solo per chi se lo può permettere”. GUARDA LA GALLERY (2 foto) ← →

Come partecipare alla raccolta firme

A chi non avesse potuto partecipare al banchetto odierno, il sindacato ricorda che è ancora

possibile sostenere le due proposte di legge con le seguenti modalità. Presso le sedi fisiche: i cittadini possono richiedere informazioni su come e quando firmare

recandosi nella sede Cgil o nella Lega del sindacato pensionati Spi-Cgil più vicina al proprio domicilio; online ai seguenti link https://www.salutediritto.it/

o https://www.cgil.it/proposte-di-legge-di-iniziativa-popolare/i-diritti-non-si-appaltano.