San Vittore Olona, riapre l’ufficio postale di via XXIV Maggio

Riapre anticipatamente al pubblico l’ufficio postale di San Vittore Olona, in via XXIV Maggio. Poste Italiane ha comunicato la conclusione dei lavori che hanno interessato l’impianto di condizionamento, consentendo così la ripresa del normale servizio per i cittadini.
L’ufficio torna quindi a disposizione dell’utenza con il consueto orario di apertura.
Gli orari dell’ufficio postale
L’ufficio postale di San Vittore Olona è aperto:
- dal lunedì al venerdì: dalle 8.20 alle 13.35;
- sabato: dalle 8.20 alle 12.35.
La riapertura anticipata consente ai cittadini di tornare a usufruire regolarmente dei servizi postali senza ulteriori limitazioni legate ai lavori di manutenzione.
L’intervento ha riguardato in particolare il sistema di climatizzazione dell’ufficio di via XXIV Maggio, che è ora nuovamente operativo.