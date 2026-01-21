San Sebastiano: tutti i numeri della Polizia locale

Un momento per celebrare uomini e donne della Polizia Locale di Abbiategrasso. Ieri , martedì 20 gennaio 2026, nella Basilia di San Maria Nuova si è officia la messa per San Sebastiano, il patrono delle Polizie Locali. A celebrare il rito religioso don Angelo Puricelli. Terminata la cerimonia, c’è stato anche spazio per consegnare le benemerenze e rivelare i numeri delle attività del 2025.

A rappresentare l’Amministrazione e tutta la città il sindaco Cesare Nai e l’assessore alla sicurezza Chiara Bonomi, che hanno affiancata la comandante della Polizia Locale di Abbiategrasso Maria Malini.

Il plauso del sindaco e dell’Amministrazione

Il primo cittadino ha voluto subito ringraziare tutti per lo straordinario lavoro che svolgono ogni giorno, in un momento storico complicato.

“Celebrare San Sebastiano non è solo un atto di devozione o una tradizione che si ripete. Sebastiano fu un comandante dei pretoriani, un uomo di legge e di autorità che scelse la coerenza e il sacrificio estremo intorno al 300 d.C., pagando con la vita la fedeltà ai propri valori. La sua figura incarna coraggio e dedizione: qualità che, secoli dopo, ritroviamo intatte nel lavoro quotidiano di chi indossa questa divisa – precisa Nai – Oggi, però, dobbiamo dircelo con franchezza: il compito di chi deve far rispettare le regole è diventato sempre più difficile e, purtroppo, rischioso. Viviamo in un’epoca in cui la figura istituzionale è spesso vista con diffidenza, se non con aperta ostilità. Eppure, il rispetto per il vostro mestiere è la base stessa della nostra convivenza civile. Far rispettare una norma non è un atto di “burocrazia”, ma un atto di protezione verso la comunità che impedisce l’imporsi della legge del più forte. I numeri dell’anno appena trascorso, il 2025, parlano chiaro e raccontano di una Polizia Locale impegnata su molteplici fronti. L’attività del Corpo si è estesa con forza anche alla sicurezza urbana e alla polizia giudiziaria. Grazie anche al nuovo sistema di fotosegnalamento installato a novembre, la nostra capacità investigativa è cresciuta. I numeri sono significativi: 7 arresti per spaccio, numerosi deferimenti per occupazioni abusive e interventi mirati sul fronte dell’immigrazione irregolare. Questi risultati dimostrano che la Polizia Locale non si occupa “solo di multe”, ma ha in sé grandi potenzialità per un contrasto al crimine anche articolato”.

I dati operativi del 2025

A fornire i numeri dell’attività del Corpo è stata la comandante Malini che ha voluto rimarcare:

“Siamo un gruppo di lavoro unito, questo è quello che ci rende forti e ci aiuta a raggiungere gli obiettivi facendo un servizio utile per la comunità e tutta la città – ha affermato – I numeri delle attività del 2025 mostrato il nostro impegno, la presenza sul territorio. Solo per dare alcuni dati sono state 72 le violazioni per veicolo privo di copertura assicurativa, 287 quelle per veicolo con revisione periodica scaduta, o 26 le violazioni a carico di conducenti di monopattino senza casco protettivo e 2844 per violazioni alle norme che disciplinano la sosta. Sono state 9 in totale le violazioni per guida in stato di ebrezza, di cui 4 amministrative con tasso inferiore a 0,8 e 5 penale con tasso fino a 1,5. Importante anche l’attività di Polizia giudiziaria con 7 soggetti tratti in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti di cui uno trasferito direttamente in carcere a Pavia e uno agli arresti domiciliari a Piacenza; o i 10 soggetti deferiti all’autorità giudiziaria per violazioni in materia di immigrazione , senza dimenticare l’aspetto ambientale. In questo settore l’attenzione è stata alta, sono 57 le violazioni amministrative per abbandono di rifiuti e 7 persone deferiti all’Autorità Giudiziaria per violazioni in tema di abbandono rifiuti. Tra tutti i numero volevo anche segnale un valore che decresce, quello degli incidenti stradali; nel 2025 sono stati 108 rispetto ai 143 del 2024, con 79 feriti (2 prognosi riservata, nessun mortale) e 29 senza feriti, 4 conducenti in stato di ebbrezza e nessuno sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Dei sinistri accertati 38 hanno visto il coinvolgimento di pedoni e ciclisti, in particolare: 28 ciclisti, 4 monopattino elettrico e 6 pedoni”.

Alcune novità

Un’attività intensa quella svolta dal Comando di via Treno, che nel 2025 ha anche aggiunto il terzo turno alcuni giorni alla settimana per coprire le ore serali, grazie all’impegno dell’assessore Chiara Bonomi.