San Marco: una Fiera speciale per i 40 anni

Quattro decadi di volti, tradizioni, colori, incontri e storie che hanno fatto del paese una comunità

La Fiera di San Marco a Marcallo con Casone è l’evento più importante per i suoi cittadini, quest’anno poi riveste una valenza ancora più corposa perché compie 40 anni. Un traguardo importante che l’Amministrazione intende festeggiare con una serie di appuntamenti speciali.

La festa dei cittadini

«La Fiera di San Marco è uno dei momenti più partecipati e vissuti dai cittadini – spiega il sindaco Fausto Coatti – Una tradizione ormai consolidata, quest’anno tagliamo un traguardo importante: 40 anni di vita ed evoluzione. Per questo motivo come Amministrazione abbiamo deciso di fare qualcosa di speciale e originale, che coinvolgesse anche i cittadini, perché sono loro i veri protagonisti della festa. Partire dal basso per costruire qualcosa insieme. Quella che anticiperà il momento clou del 25 aprile, sarà una lunga settimana, con un calendario ricco di eventi per tutti i gusti e le età, oltre naturalmente al luna park».

Come era già stato annunciato uno dei progetti più ambiti è «La mia Fiera 1986-2026, una finestra sul nostro passato», un’iniziativa che coinvolge direttamente i cittadini.

«Quattro decenni di volti, tradizioni, colori, incontri e storie che hanno fatto di Marcallo con Casone una comunità viva e riconoscibile – aggiunge il primo cittadino – Per celebrare questo traguardo speciale vogliamo costruire un grande album collettivo, fatto delle immagini che ciascuno di voi conserva nei propri cassetti, nei telefoni o nella memoria di famiglia. Ogni foto è un tassello prezioso della nostra storia comune. Per chi vuole partecipare può inviare il materiale alla mail lamiafiera40@gmail.com, oppure consegnale in Biblioteca in una busta con il nome e cognome e recapito telefonico, in modo da poterle restituire dopo averle scansionate. Le raccoglieremo per creare un percorso visivo che accompagnerà le celebrazioni del 40esimo anniversario. Stiamo anche lavorando per organizzare degli incontri con gli ex sindaci che in questi anni hanno segnato la storia della nostra comunità per farci raccontare la loro esperienza».

I sindaci raccontano la Fiera

La macchina organizzativa è in moto, il calendario degli eventi si sta delineando per celebrare un appuntamento importante per Marcallo.

«Uno dei momenti da non perdere sarà anche il concerto Jazz – precisa Coatti – Un’atmosfera speciale che inebrierà la splendida cornice dell’ex chiesa San Marco. Ma sarà solo uno dei tanti eventi che stiamo organizzando grazie anche al coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio, che unendo le loro forze possono fare la differenza».

In anteprima il calendario della 40esima Fiera di San Marco (alcuni eventi sono da confermare): si parte il 17 aprile alle 21 al Centro pensionati Marcallo con lo spettacolo teatrale dialettale «Vent e acqua»; sabato 18 dalle 14 alle 19 quarant’anni di giochi al parco Ghiotti sotto la tensostruttura; sempre il 18 alle 21 il concerto jazz Mariotti in San Marco alle 21. Tra gli appuntamenti da segnare c’è quello di domenica mattina 19 aprile, quando il paese festeggerà i 75 anni dell’Avis sezione di Marcallo con Casone, con arrivo della fiaccolata (verso le 10.30) da piazza Duomo Milano, la celebrazione della Messa alle 11 e poi le premiazioni degli avisini.

Il 23 aprile «I sindaci raccontano la Fiera» nella sala San Marco, uno spaccato di storia raccontato da chi ha guidato il Comune in questi 40 anni. Dal 24 al 26 aprile Festa Insubre in zona parco, il 25 aprile la fiera di San Marco con bancarelle per le vie del paese, mostra canina e giostre.

In fase di definizione anche alcuni eventi collaterali. In Sala San Marco dal 19 al 26 aprile la Mostra della Liberazione e se arriveranno tante foto nel cortile del Comune sarà allestita la mostra «Le foto della mia fiera».