San Magno inaugura il nuovo anno paliesco con il rinnovo delle cariche: giovedì 18 settembre, l’Assemblea dei contradaioli si è infatti riunita.

Valentina Raimondi è la nuova Gran Dama

Dopo l’approvazione all’unanimità delle relazioni finanziaria e morale relative all’anno appena concluso, l’attenzione si è concentrata sull’elezione della nuova Gran Dama. Dopo tre anni di impegno e dedizione, Anna Lattuada ha passato il testimone a Valentina Raimondi, volto già noto in Contrada per essere stata Castellana nel biennio 2004-2005. Visibilmente emozionata, la nuova Gran Dama ha ringraziato tutti i contradaioli per la fiducia e l’affetto ricevuti. Le sue parole hanno toccato il cuore dei presenti, che hanno risposto con un lungo e caloroso applauso.

Squadra completata

Con questo passaggio di consegne, si completa la squadra della reggenza di San Magno per il nuovo anno paliesco:

Capitano: Alessandro Zanovello (quinto anno di reggenza)

Gran Priore: Marco Barlocco (terzo anno)

Castellana: Angelica Di Lena (primo anno)

Scudiero: Marco Colombo (primo anno)

Gonfaloniere: Giacomo Ravaioli

Gran Dama: Valentina Raimondi (neoeletta)

Il rinnovo delle cariche segna un momento fondamentale per la vita della Contrada: continuità e rinnovamento si intrecciano nel segno della tradizione, della partecipazione e del senso di appartenenza che da sempre caratterizzano San Magno.