San Magno celebra il patrono con l'investitura ufficiale della reggenza

La contrada rossobiancorossa di Legnano celebra la ricorrenza del patrono San Magno con una giornata intensa culminata nell'investitura ufficiale della reggenza e nella proclamazione delle nomine.

Investitura e celebrazioni del patrono per San Magno

Come tradizione prevede, la giornata di domenica 5 novembre è stata scandita da momenti solenni e ricchi di emozioni, partendo dalla visita alle case di riposo la mattina da parte della reggenza, in compagnia del presidente della Famiglia Legnanese Gianfranco Bononi e dell'assessore alla Cultura con delega al Palio Guido Bragato, la solenne Messa in basilica San Magno, presieduta da monsignor Angelo Cairati, con la cerimonia della promessa della Nobile contrada San Magno e la tradizionale offerta della cera a nome di tutti i fedeli da parte del sindaco Lorenzo Radice, la consegna del 47esimo Premio San Magno a Pier Maria Ferrario, presidente della Fondazione Pane quotidiano; e infine la cena conclusiva con la presentazione del fantino e la proclamazione delle nomine.

Marco Barlocco eletto alla carica di gran priore

Così il racconto della giornata dal maniero di via Berchet:

"Per rendere l’atmosfera della liturgia ancora più suggestiva l’accompagnamento musicale del Coro Basilicense della Nobile contrada San Magno, con maestro Carlo Roman. La celebrazione si è conclusa con l’investitura ufficiale della reggenza: eletto alla carica di gran priore il capitano Marco Barlocco, alla carica di castellana la dama Sofia Di Simplicio e scudiero il priore Riccardo Vizzolini. Sono stati poi riconfermati il capitano Alessandro Zanovello e la gran dama Anna Lattuada De Angeli. Durante la tradizionale cena ognuno dei componenti della reggenza ha preso la parola ripercorrendo il proprio percorso in contrada, a partire dal gran priore Marco Barlocco, che ci teneva a esprimere l’emozione di essere di nuovo parte della reggenza di San Magno e di vedere accanto a sé in veste di castellana e di scudiero due giovani che ha visto crescere tra le mura del maniero; in seguito anche la castellana Sofia Di Simplicio e lo scudiero Riccardo Vizzolini hanno espresso la loro immensa gioia per l’importante ruolo che hanno ottenuto dopo tutta una vita trascorsa in contrada".

Il capitano ha ripresentato i fantini Pes e Farnetani

Poi il Capitano Alessandro Zanovello ha ringraziato tutti per il grande affetto dimostrato durante questi due anni e ha ripresentato ai suoi contradaioli il fantino Dino Pes che anche per l’anno 2024 difenderà i colori rossobiancorossi il giorno del Palio e Nicolò Farnetani che invece è stato riconfermato per il Memorial Favari.

La proclamazione delle nuove nomine: tutti i nomi

Come da tradizione la cena è stata accompagnata dai consueti rituali del 5 novembre, in primis la proclamazione e in seguito la consegna delle pergamene alle nuove nomine: priori Alessio Castiglioni, Giuseppe Esposito, Federico Franchi, Enzo Marabelli, Mattia Mescieri, Matteo Rancilio e Massimo Toia; dame Alessia Colombo e Valentina Cortellazzi; cavaliere Marco Aventini; damigelle Marzia Ceo e Floriana Puricelli; commenda Giuseppe Faggionato.

Ai neosposi di quest'anno piatti in peltro di contrada

A seguire alle tre coppie convolate a nozze in quest’ultimo anno sono stati donati i tradizionali piatti in peltro di contrada, mentre Michele Bontorin, Matteo Schillaci e Sofia Di Simplicio hanno ricevuto gli stemmi araldici che arricchiranno il soffitto a cassettoni della sala d’armi del maniero.

Non solo il calendario ma anche un mazzo di carte

Infine la presentazione del calendario 2024, a cura di Roberto Clerici e Diego Molaschi, che raffigurano il re, la regina, il fante, il jolly e gli assi di un mazzo di carte francesi. Con queste immagini verrà inoltre realizzato un vero e proprio mazzo di carte in onore del centenario di Città di Legnano, ovvero il giorno in cui Legnano è stata ufficialmente riconosciuta come città.