Il Premio San Magno al presidente della Fondazione Pane quotidiano

La 47esima edizione del Premio San Magno va a Pier Maria Ferrario.

Pier Maria Ferrario insignito del Premio San Magno

Il legnanese, presidente della Fondazione Pane quotidiano, ha ricevuto il riconoscimento domenica 5 novembre nella basilica San Magno di Legnano durante le celebrazioni per il santo patrono. Com'è tradizione, la contrada festeggia la ricorrenza di San Magno premiando concittadini meritevoli per opere morali, culturali, scientifiche, sportive o umanitarie. Il Premio San Magno è stato istituito nel 1977 e l'edizione 2023 è stata appunto assegnata a Ferrario, imprenditore del settore assicurativo, che da oltre vent'anni presiede una realtà che dal 1898 ogni giorno, gratuitamente, assicura cibo alle fasce più povere della popolazione e a chiunque versi in stato di bisogno e vulnerabilità, senza alcun tipo di distinzione.

"Il pane non deve mai mancare a nessuno"

Così si legge sulla pagina facebook della Fondazione Pane quotidiano:

"L’idea, semplice ma rivoluzionaria, che ha animato la nostra associazione sin dalla sua nascita, è che il pane non debba mai mancare a nessuno e pertanto la sua distribuzione gratuita non sia un atto di carità ma il gesto che realizza quest’idea. Da allora portiamo avanti questo impegno e abbiamo provveduto a integrare all’interno della nostra distribuzione anche altri alimenti, come latte, yogurt, formaggi, salumi, pasta, riso, frutta, verdura e dolciumi".

Oggi la Fondazione eroga quassi 4mila pasti al giorno

Due le sedi, entrambe a Milano (in viale Toscana 28 e in viale Monza 335): lì, grazie al contributo di oltre 150 volontari, al sostegno di più di 200 aziende alimentari che donano i loro prodotti e alla generosità di tanti donatori, l'associazione riesce a elargire le razioni alimentari a chi ne ha bisogno, senza alcun tipo di distinzione. I pasti erogati giornalmente sono quasi 4mila.