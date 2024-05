Salviamo il fungo Italtel

«Salviamo il fungo». Questo il tema dell’ultima mozione discussa nell’ultimo Consiglio comunale prima delle elezioni a Settimo Milanese.

Salviamo il fungo

Promotore del documento, condiviso all’unanimità, è stato il consigliere Ruggiero Delvecchio, candidato sindaco per la coalizione formata da Forza Italia, Lega, Fratelli di Settimo e lista civica Oltre.

«Il fungo, alias torre idrica Italtel, rappresenta in modo lampante l’importanza che ha rivestito l’Italtel per il territorio e la proprietà vuole abbatterlo – ha spiegato Delvecchio – Invito il Consiglio comunale a esprimere la sua contrarietà e la volontà a mantenere intatto il fungo, simbolo del boom economico del dopoguerra».

Mozione approvata

La mozione impegna il sindaco a fare quanto di sua competenza per invitare l’attuale proprietà a non demolire il manufatto in località Castelletto: «Tutto ciò in quanto il Consiglio comunale ritiene che il fungo rappresenti una significativa costruzione industriale del secolo scorso, ormai diventato per l’intera cittadinanza un simbolo e un riferimento della città».