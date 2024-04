Visette pallavolo vince davanti al proprio pubblico a Settimo Milanese

È il turno della finale Under 13 femminile che domenica 21 aprile ha premiato le vincitrici del Campionato e del Trofeo sul campo di Settimo Milanese.

Le finali under 13 di pallavolo sul campo di Settimo Milanese

La finalina utile a decidere il 3°/4° posto del Trofeo ha visto competere Sanda/Martesana Club la Fenice e Pallavolo Picco Lecco in una sfida molto combattuta con il Sanda che è passato in vantaggio conquistando il primo set per poi cedere alla rimonta nel secondo della Picco. La vittoria è andata poi alle giocatrici del Sanda che hanno vinto il terzo set e quindi il match con il punteggio di 2-1 (25-20; 13-25; 25-22).

Il premio di vincitrice del Trofeo è andato al Volley Brianza Est che in due set si è imposta su Aspes Volley Cus Statale con il risultato di 2-0 (25-23; 25-16). Eletta MVP Carlotta Odobez (Pallavolo Picco Lecco).

La finale per il primo posto

Le due partite finali del Campionato Under 13 femminile sono state giocate nel primo pomeriggio e le formazioni protagoniste di questo ultimo turno della competizione sono state NVB Meda, Bracco Pro Patria Milano, Mednow Visette Imoco Center e Allianz Viscontini. Il terzo posto assoluto va alle ragazze della Pro Patria che si assicurano il piazzamento con una vittoria secca per 2-0 (25-19; 25-12) sulle coetanee di Meda.

Il titolo di Campionesse va invece alle giovani giocatrici schierate da Visette che riescono a vincere in 3 set la finalissima davanti al proprio pubblico superando la resistenza del Viscontini con il punteggio di 2-1 (25-17; 27-25; 25-20).

Premiata come MVP del Campionato Giulia Di Gennaro (Mednow Visette).

Accedono alla fase regionale le prime sette squadre classificate.