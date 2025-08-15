Sala studio Agorà: approvata la manifestazione d'interesse

L’Amministrazione comunale di Arese ha approvato una manifestazione di interesse per la gestione partecipata della sala studio del Centro civico Agorà, dedicata a studenti e a chiunque necessiti di un ambiente tranquillo per la propria attività intellettuale fuori dagli orari di apertura della biblioteca.

“Si tratta di un’opportunità importante per la crescita della nostra città. L’idea nasce dalla richiesta che ci hanno fatto gli studenti di poter avere un orario più esteso per studiare, ad esempio anche la sera o la domenica mattina. Abbiamo deciso di rispondere a questa richiesta coinvolgendoli direttamente nelle aperture, per promuovere il loro diretto protagonismo e responsabilizzarli rispetto alla cura dei beni comuni e nella messa a disposizione del proprio tempo a beneficio della comunità. Crediamo molto in questo progetto di cittadinanza attiva e riponiamo grande fiducia nel fatto che ragazzi e ragazze si metteranno a disposizione.” – dichiarano il primo cittadino Luca Nuvoli e l’Assessora alle Politiche giovanili e Cultura Denise Scupola.