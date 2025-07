Sala consiliare rinnovata e tecnologica

Aggiornamento

Una strumentazione all’avanguardia con un portale dedicato

Novità in Comune a Vermezzo con Zelo . L’Amministrazione ha completato l’ammodernamento del sistema audio-video della sala consiliare per offrire ai cittadini una fruizione più chiara, moderna e accessibile dei lavori comunali.

Un sistema all’avanguardia

Le novità apportate alzano il livello del servizio erogato: per garantire una visione completa e nitida sono state installate telecamera a 360° con movimento automatico; microfoni wireless per una migliore gestione degli interventi; nuove casse audio e sistema mixer aggiornato. Ma non è tutto, in aggiunta alla nuova strumentazione anche in mini PC dedicato con monitor e TV da 62 pollici e un rack tecnico centralizzato per una gestione ordinata e professionale

“Inoltre, grazie alla collaborazione con Civicam, il Comune è ora dotato di un portale dedicato dove è possibile seguire in diretta o in differita le sedute del Consiglio Comunale - precisano dall’Amministrazione, soddisfatti di questa novità - Un altro passo avanti per trasparenza, innovazione e partecipazione civica”.

Il portale per seguire le sedute dell’assise in diretta o in differita è consultabile al seguente link https://vermezzoconzelo.civicam.it