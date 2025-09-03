Torna la Notte Bianca di Robecco sul Naviglio, uno degli appuntamenti più attesi della Festa Patronale, in programma sabato 6 settembre a partire dalle ore 19.

Sabato torna la “Notte bianca di Robecco”

L’edizione 2025 avrà come filo conduttore il cinema, con vie e piazze trasformate in veri e propri set a cielo aperto grazie all’impegno delle associazioni e delle attività locali.

Alla tensostruttura Cav. Mantegazzini si respirerà l’atmosfera del Vecchio West con l’animazione degli Amici da la Priaa e dell’Associazione Cacciatori. In via San Giovanni spazio invece a “Per un pugno di fagioli”, mentre Piazza XXI Luglio sarà animata da esibizioni di danza con Ambro Y Corazon, ginnastica con CIEF Magenta ed esposizioni di auto d’epoca curate da Luca Dellavedova, oltre alla presenza di locali e attività storiche come That’s Amore, Gelateria J&J e Bloom Cafè.

In via Roma il Circolo Cooperativo di Robecco proporrà la mostra di pittura “Stili diversi”, mentre l’Oratorio San Giovanni Bosco ospiterà l’evento a tema “Il giallo OSGB”, curato dallo staff dell’oratorio. Per i più piccoli, in piazza Madre Teresa di Calcutta, sarà attivo il Luna Park Zanfretta con attrazioni per grandi e piccoli.

Grande fermento anche in Borgo Archinto, dove andranno in scena “Natale sul Naviglio” (Gerusco), il Cardiofitness (Brontolobike ASD e Il Centro Motorio), “Il sapore della vittoria” (ASD Casterno) e “Ciak, motore, azione” (Pro Loco di Robecco s/N e Ristorante Da Lucrezia). In via Matteotti protagoniste le associazioni locali con stand e iniziative: AIDO, ADMO, AVIS Robecco, Tendi una mano ODV, Takalli – Il Riparista dei Sogni, Gattini CercaCasa – Amici di Luigi ODV e CIEF Magenta.

In via Ripa Naviglio si ballerà sulle note di “Grease” con Bar della Ripa e Osteria della Ripa, mentre i più piccoli troveranno l’area “Ciak, si gira! I film d’animazione” curata da Binfa Cafè. A chiudere il circuito sarà via San Carlo (Castellazzo de’ Barzi), con il tema “Hollywood al Bimbumbar”, proposto dal BimbumBar.

La Notte Bianca si conferma un evento capace di unire spettacolo, sport, cultura e gastronomia, valorizzando la vitalità delle associazioni e delle realtà locali.