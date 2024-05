Sarà ufficializzato sabato mattina, 1 giugno 2024, nel corso della festa di fine anno scolastico che si terrà nel parco della biblioteca di via Cavour, il nome del Museo dei Bambini scelto con voto dagli alunni di tutte le primarie statali e paritarie di Legnano.

Sabato sarà svelato il nome del "Museo dei bambini"

In tutto i voti sono stati 491 e sono stati espressi da due classi d’età per ogni scuola, scelte dai docenti fra le terze, le quarte e le quinte. All’interno della biblioteca, sullo schermo, sarà proiettato il video del tour nelle scuole in cui l’assessora alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei ha illustrato l’iniziativa di partecipazione e parlato del museo interattivo a tema acqua e della storia degli edifici interessati dall’intervento.

Spiega Maffei:

«Abbiamo voluto proporre alle nostre scuole un momento di festa in biblioteca per l’anno che si sta concludendo e inserirvi due iniziative che le hanno coinvolte: il processo partecipativo per la scelta del nome per il museo e il Piedibus. Nelle mie visite alle scuole ho riscontrato grande interesse nelle bambine e nei bambini che sarebbero stati chiamati, per la prima volta nella loro vita, a esprimere un voto fra i tre nomi loro proposti. È stata per loro l’occasione di scoprire l’esistenza e conoscere la storia di edifici storici della nostra città che, un secolo fa, avevano avuto una funzione e che, prossimamente, una volta terminati gli interventi, ospiteranno un museo interattivo appositamente pensato per loro».

Le festa per premiare alunni e volontari del Pedibus

La festa sarà anche l’occasione per premiare gli alunni e i volontari che hanno aderito in questo anno scolastico al Piedibus e a lanciare le iscrizioni per l’anno scolastico che partirà a settembre.

Nella mattinata ci sarà anche uno spettacolo di piccolo teatro con magie.