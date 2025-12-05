Sabato 13 dicembre alle ore 19,30, presso l’Oratorio di Parabiago in via De Amicis 5, il “Coordinamento per la Pace” di Parabiago in collaborazione con la “Comunità Pastorale S. Ambrogio” di Parabiago inaugureranno la Mostra Heart of Gaza, la guerra nei disegni dei bambini. La mostra rimarrà esposta fino al 19 dicembre 2025.

Sabato l’inaugurazione della mostra “Heart of Gaza”: la guerra vista dai bambini

“HeART of Gaza” è una mostra itinerante di disegni di bambini della Striscia di Gaza, curata da Mohammed Timraz e Féile Butler, che ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione a Gaza attraverso gli occhi dei più piccoli. La mostra, che si sta diffondendo in Italia e nel mondo attraverso scuole, università e biblioteche, presenta opere che illustrano le emozioni e le difficoltà dei bambini palestinesi. I proventi delle vendite delle riproduzioni vengono spesso devoluti a progetti di supporto all’infanzia palestinese. Gli altri obiettivi della mostra sono quelli di dare voce ai bambini di Gaza attraverso la loro arte; mostrare la realtà della vita quotidiana nella Striscia attraverso gli occhi dei più giovani e sensibilizzare e incoraggiare la riflessione sulla situazione umanitaria.

Il progetto è nato da un’iniziativa di Mohammed Timraz, un palestinese di Deir Al-Balah, in Gaza e ha visto la collaborazione dell’illustratrice irlandese Féile Butler, che ha aiutato a portare la mostra fuori dai confini di Gaza. Dopo le prime esposizioni in Irlanda e a Gaza, il progetto ha avuto un’ampia risonanza ed è ora in tournée in Italia e in altri paesi, ospitato da varie istituzioni culturali e locali.

Accesi i riflettori su Gaza

Con questa mostra il “Coordinamento per la Pace di Parabiago” continua nel suo impegno a mantenere accesi i riflettori sulla situazione a Gaza dove la popolazione continua a morire e a soffrire il freddo e la fame. Il giorno seguente, domenica 14 dicembre, il “Coordinamento per la Pace” sarà nuovamente in piazza Maggiolini dove verranno esposte alcune delle foto della mostra su Gaza realizzata dalla sezione ANPI di Casorezzo e gli elenchi dei bambini uccisi dalla guerra in corso.