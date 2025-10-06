La manifestazione l’anno scorso ha visto la partecipazione di 395 città italiane e straniere

Si svolgerà sabato 11 ottobre 2025, alle ore 11 in piazza della Costituzione a Santo Stefano Ticino, nei pressi della Panchina del Ricordo, “Una rosa per Norma Cossetto”, la manifestazione promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio e giunta alla SETTIMA edizione, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che intende onorare la memoria della giovane studentessa istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani di Tito.

Sabato il ricordo di Norma Cossetto

“Ricordare il sacrificio di Norma Cossetto è un dovere – dichiarano gli organizzatori dell’ass. Fuchur – la giovane studentessa istriana nell’ottobre 1943 venne sequestrata, seviziata, violentata e gettata ancora viva in una foiba dai partigiani comunisti di Tito. Deporremo una rosa e racconteremo ai partecipanti la vita e l’eroica fine di questa “luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio”.

L’Associazione Fuchur invita tutti a un momento di memoria e di testimonianza.

La manifestazione l’anno scorso ha visto la partecipazione di 395 città italiane e straniere, che hanno voluto onorare Norma Cossetto, Medaglia d’Oro al Merito Civile.