Sabato 6 maggio torna il "Concerto al parco"

Si svolgerà sabato 6 maggio nel parco Fagnani di Sedriano il "Concerto al parco", manifestazione musicale che doveva svolgersi il primo maggio.

Inizio alle ore 15 per il concerto con "Coriandoli di spine", Litfiba tribute band, per poi proseguire alle 16 con Sheffer e la rap music. Alle 17 sarà il momento per i Diablo Simo , con musica e trap, seguiti alle 17.30 dal rap di Django.

Chiusura alle 18.30 con il duo acustico, Deriva pop.