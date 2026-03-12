Sarà un’occasione per onorare il ricordo dei defunti e rinnovare la gratitudine verso il personale sanitario

In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Covid-19, la comunità di Arese si riunisce per un momento di raccoglimento dedicato a chi ci ha lasciato e a quanti hanno sofferto durante l’emergenza.

Sabato 21 la cerimonia di commemorazione delle vittime del Covid-19

Sarà un’occasione per onorare il ricordo dei defunti e rinnovare la gratitudine verso il personale sanitario, le Forze dell’Ordine e i volontari per il loro instancabile impegno. Sabato 21 marzo alle ore 14.30 davanti al Centro Civico Agorà si terrà la cerimonia di commemorazione delle vittime del Covid-19.