Sabato 10 maggio presso il Centro Sportivo Real Trezzano, Via Don Casaleggi, 4 a Trezzano sul Naviglio si giocherà un triangolare benefico organizzato dai Centri Giovanili don Mazzi di Verona in collaborazione con la società locale denominato FARE DEL BENE FA BENE: tutti in campo per i Centri Giovanili di Don Mazzi.

Sabato 10 maggio in campo per un triangolare benefico

Un evento che ha come obiettivo principale quello di promuovere l’attività dei Centri Giovanili don Mazzi in ottica di prevenzione delle dipendenze in ambito giovanile.

Con questi presupposti la Nazionale Artisti TV ha accettato con grande entusiasmo l’invito di Giovanni Mazzi e del suo staff, aderendo alla ‘convocazione’ per la partita del 10 maggio.

La terza formazione a scendere in campo sarà la squadra Eismann Aiuta, composta da una selezione di collaboratori di Eismann Italia, azienda leader nella vendita di prodotti surgelati a domicilio.

Vicino alla fondazione Exodus

Durante la giornata verranno distribuiti gadget, materiale informativo e regali messi a disposizione dagli sponsor dell’evento, tra i quali appunto Eismann che regalerà un gelato ad ogni bambino presente.

Ancora top secret i roster delle tre squadre anche se, c’è da scommettere, non mancheranno le sorprese.

Si giocherà in provincia di Milano, a pochi chilometri dalla ‘casa’ di don Antonio Mazzi ovvero la Cascina sita nel parco Lambro che ospita la Fondazione Exodus: un segnale di vicinanza tangibile a chi, da 40 anni (e a 95 anni compiuti), vive la sua vita a servizio di giovani sfortunati, travolti dalla bruttezza della dipendenza da sostanze stupefacenti.

L’evento si avvale del patrocinio del CONI Veneto, del CONI Lombardia e del sostegno dell’Associazione Italiana Alpini sezione di Verona. Sponsor dell’evento Centro Poliambulatorio Dynamo di Affi Verona (che assisterà gli atleti nel pre e post gara).

Fornitore tecnico ufficiale sarà Macron Store Soave di Verona mentre i media partner ufficiali saranno SportdiPiù Magazine, Nexidia, Avelia HD e Radio RCS – L’onda veronese che intervisterà i protagonisti e intratterrà il pubblico con musica e tanto divertimento.

L’incasso della vendita dei biglietti, al netto delle spese, verrà utilizzato dai Centri Giovanili don Mazzi per la realizzazione di Indomita, progetto dedicato al mondo dello sport (e non solo) al femminile e per il progetto ABC dello sportivo

Prezzo del biglietto 7 euro. I bambini fino ai 12 anni accompagnati dai genitori hanno diritto all’ingresso gratuito.

Presentando il biglietto allo stand Eismann si riceveranno tante sorprese esclusive!