Rugby Sound e Legnano scossi dal rap di Guè

esibizione

Grande successo per il concerto di venerdì sera

Il Rugby Sound e Legnano sono stati travolti dal rap di Guè

Il concerto

Il 45enne rapper meneghino ha infatti infiammato il pubblico che, per il grande evento di venerdì, è accorso numeroso. Lo show è iniziato alle 22.30, prima del rapper appartenente alla formazione musicale dei Club Dogo si sono esibiti due giovani artisti: Niky Savage e Artie 5ive (che è tornato sul palco proprio durante lo show di Guè per cantare una canzone insieme).

Guè si è esibito performando le sue hit nate da una carriera ormai ventennale, esibendosi sia con canzoni recenti e che ormai ci siamo abituati a sentire in radio, sia con pezzi d’antologia che lo hanno portato ad essere uno dei migliori rapper in Italia.

Lo show si è concluso poco dopo la mezzanotte con Guè che ha salutato e ringraziato tutto il pubblico accorso per lui; più volte durante il concerto il rapper ha interagito con il pubblico rimarcando di essere partito con la sua carriera non troppo lontano da Legnano e, per questo motivo, di sentirsi come se fosse a casa sua.