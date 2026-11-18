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La Polizia di Stato di Parma ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano per la ricettazione di cento carte da collezione della serie Pokémon, One Piece e Pocket Monster, del valore di circa 95.000 euro, rubate a Pero

Il colpo

Il furto è avvenuto ai danni di un giovane ragazzo italiano, collezionista e rivenditore delle preziose carte collezionabili, che si era recato a Milano per partecipare all’evento Card Pro Milano, dedicato allo scambio e alla vendita di carte da gioco, che la vittima trasportava in una valigetta all’interno della sua auto, per un valore complessivo dichiarato di 2 milioni di euro.

Durante la sosta della vettura, lasciata incustodita nel parcheggio dell’hotel a Pero, ignoti malviventi, dopo aver infranto il finestrino, si sono impossessati della 24h contenente le preziose carte, facendo perdere le loro tracce.

Lo sviluppo dell’attività info-investigativa del personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Parma ha permesso di risalire a uno dei canali di ricettazione. In particolare, è stato individuato, in località San Prospero, un giovane cittadino italiano, incensurato, che si trovava alla guida di un’autovettura, nel cui bagagliaio è stata rinvenuta una parte della refurtiva, consistente in 100 carte da collezione, delle quali 52 all’interno di una borsa di tela e 48 in uno zaino, della serie Pokémon, One Piece e Pocket Monster.

I successivi accertamenti sui numeri identificativi consentivano di accertare che si trattava di parte della refurtiva rubata a Pero e, pertanto, le carte, del valore collezionistico stimato in circa 95.000 euro, venivano sottoposte a sequestro, in attesa della restituzione al legittimo proprietario.

Il soggetto trovato in possesso della refurtiva è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione