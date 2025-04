Roveda, lavori in corso alla scuola Villani per risolvere il problema delle infiltrazioni d'acqua

In corso i lavori di rifacimento delle parti ammalorate della facciata della scuola Villani di Roveda, a Sedriano, «per risolvere l'annoso problema delle infiltrazioni d'acqua nei giorni di pioggia che creava percolazioni dal soffitto all'interno dell'edificio», annuncia il sindaco Marco Re.

Gli interventi

Per fronteggiare questa situazione, che si presentava in maniera ricorrente, sono stati effettuati diversi interventi nel corso degli scorsi mesi. «Un primo intervento di ispezione del tetto, tramite ditta specializzata, che aveva però dato modo di verificare che il problema non risiedeva nel tetto ma nella facciata dell'edificio – spiega il primo cittadino - Infatti la facciata, ammalorata, favoriva l'infiltrazione d'acqua, che attraverso i mattoni forati, si propagava nei soffitti all'interno dell'edificio e percolava all'interno. Per realizzare detto intervento sulla facciata si rendeva necessaria una variazione di bilancio, effettuata la fine dello scorso anno».

La sistemazione della facciata

Si era comunque provveduto, contestualmente all'ispezione, alla pulizia del tetto e alla posa di reti, finalizzate a evitare l'ingresso del fogliame nelle grondaie. Circa un mese fa si è provveduto anche alla potatura degli alberi del parco della scuola, anche con la finalità di evitare l'ingente fogliame sul tetto. «L'intervento ritenuto risolutivo è quindi quello in corso sulla facciata dell'edificio – afferma Re - L'intervento è stato programmato in questi giorni, in quanto, per garantire la tenuta dei materiali, non poteva essere effettuato con le basse temperature. In più si è colta l'opportunità delle vacanze pasquali per diminuire il disagio per la scuola, in quanto le lavorazioni di rimozione dell'intonaco esistente sono rumorose. Detto intervento di rifacimento parziale della facciata è stato affidato alla ditta Edilmaltagliati Srl con sede in Mesero per la somma complessiva, comprensiva di Iva, di 32.215,34 euro».