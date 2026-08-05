Rottamazione a Cornaredo: “Condono mascherato”

Nell’ultimo consiglio comunale la maggioranza di centrodestra ha approvato la cosiddetta “rottamazione-quinquies.

Rottamazione quinquies

E’ una nuova Legge che consente di estinguere i debiti con il Comune iscritti a ruolo tra il 2000 ed il 2023, versando solo la quota capitale.

Estinzione debiti

Per i comuni questa scelta era facoltativa. La lista “Il Colibrì” e l’opposizione a Cornaredo hanno votato contro.

Mary Vono ha motivato così il voto contrario:

“Volevano presentare questo condono mascherato come una misura di buon senso mentre invece si tratta di un premio tardivo agli evasori con il conto che viene, ovviamente, presentato ai contribuenti onesti. Quando ci è stato chiesto quali erano le nostre preferenze come lista il Colibrì la nostra scelta è stata netta, quasi chirurgica. Preferiamo i cittadini onesti” scandisce Mary Vono “la maggioranza oltre ad essersi svegliata in extremis di scadenza si è piegata ad una scelta politicamente incoerente scambiando la prudenza amministrativa con l’ennesima carezza a chi paga quando e se gli conviene. In pratica, però, nel lessico delle persone perbene questa cosa ha un nome molto meno elegante: condono mascherato da virtù contabile. Con questa adesione i tributi locali come IMU e TARI” ricorda la lista Il Colibrì “entrano nel perimetro della misura solo se il Comune sceglie di aderire. Tradotto: non è una fatalità tecnica, è una decisione politica. E la decisione ha il sapore di un assist a chi ha rinviato, mentre chi ha pagato in tempo viene elegantemente invitato a farsi da parte e a non disturbare il manovratore”

Condono mascherato