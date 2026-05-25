Rosa Camuna, tra le eccellenze lombarde c’è anche un parabiaghese

È Danilo Francesco Guerini Rocco. Premi anche a Gerry Scotti, Silvio Garattini, Nicoletta Manni e Dino Meneghin.

C’è anche il parabiaghese Danilo Francesco Guerini Rocco tra i destinatari del Premio Rosa Camuna 2026, la più alta onorificenza attribuita da Regione Lombardia.

Danilo Francesco Guerini Rocco tra i destinatari del Premio Rosa Camuna

I nomi dei premiati dell’edizione 2026 sono stati resi noti oggi, lunedì 25 maggio, in vista della cerimonia ufficiale in programma venerdì 29 maggio a Palazzo Lombardia. La consegna dei riconoscimenti avverrà alle 11 nella Sala Biagi, alla presenza del presidente della Regione Attilio Fontana e del presidente del Consiglio regionale Federico Romani, nell’ambito della Festa della Lombardia.

Sono state 220 le candidature esaminate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale insieme ai presidenti dei gruppi consiliari. Al termine della selezione sono stati assegnati cinque Premi Rosa Camuna e dieci menzioni da parte del Consiglio regionale, ai quali si aggiungono due premi speciali, dieci premi tematici e otto menzioni attribuite direttamente dal presidente Fontana.

Destinatari dei cinque Premi Rosa Camuna, oltre a Danilo Francesco Guerini Rocco (Ufficiale della Repubblica italiana, past governatore del Distretto 108 Ib1 dei Lions clubs international e responsabile nazionale del Global extension team Lions, ovvero il coordinamento del Comitato nazionale che si occupa di fondare nuovi Lions club), sono Chiara Mocchi (la docente accoltellata da un suo studente 13enne a Trescore Balneario), Stefano Simonetta, Gian Marco Moratti (alla memoria) e l’associazione di promozione sociale Ragazzi on the road.

“Solidarietà, accoglienza, dedizione al lavoro, capacità di innovare ed eccellere”

Il presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha dichiarato:

“Anche quest’anno i premiati dimostrano quanto sia sano e vitale il tessuto sociale della nostra regione: in loro ritroviamo tutti i valori propri dei lombardi, solidarietà e accoglienza che si coniugano con la dedizione al lavoro, con la capacità di innovare e competere e di eccellere in ogni campo. È il grande cuore dei cittadini lombardi, a cui rivolgiamo immensa gratitudine, che rende straordinaria la nostra regione, comunità di cui siamo sempre più fieri e orgogliosi””.

“Riconosciamo l’impegno e il talento di chi ogni giorno fa grande la Lombardia”

Così il presidente della Regione Attilio Fontana:

“Il Premio Rosa Camuna rappresenta un momento di grande valore istituzionale e simbolico, nel quale riconosciamo l’impegno e il talento di persone e realtà che, in diversi ambiti, contribuiscono ogni giorno a rendere grande la Lombardia. Una giornata che è anche occasione di festa e condivisione con i cittadini. Una giornata che è anche occasione di festa e condivisione con i cittadini. Per questo, accanto alla cerimonia istituzionale, abbiamo voluto proporre un programma aperto a tutti, con iniziative e momenti di incontro in piazza Città di Lombardia”.

I premi speciali, i premi tematici e le menzioni attribuite dal presidente Fontana

Tra i premi speciali assegnati dal presidente della Regione figurano Silvio Garattini e Nicoletta Manni.

Numerosi anche i premi tematici attribuiti a personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport, dell’imprenditoria e dello sviluppo territoriale. Tra i destinatari compaiono Gerry Scotti, premiato con il riconoscimento “Visioni contemporanee” per lo spettacolo, la scrittrice Sveva Casati Modignani con il premio “Stile e narrazione” all’identità letteraria, Matteo Sordo e Marco Bonometti con il premio “Ingegno e valore” all’eccellenza imprenditoriale, Saverio Gaboardi e Alessandro Azzi con il premio “Sinergie per la Lombardia” allo sviluppo territoriale, Vincenzo Cimino con il premio “Valore comunità” per inclusione e welfare, l’ex campione di basket Dino Meneghin premiato con “Energia in movimento” per impegno e passione sportiva, il fotografo Giorgio Lotti con il riconoscimento “Sguardi d’autore” per l’arte fotografica e, alla memoria, Evaristo Beccalossi.

Alle menzioni assegnate dal presidente Fontana figurano inoltre Croce Verde Bosisio Odv, i Carabinieri di Monteviasco, Pier Luigi Pizzaballa, Marcello Morandini, Osservatorio Metropolitano, Legacoop Lombardia, Carlo Candiani e Gianni Spartà.

Venerdì 29 maggio una giornata di festa aperta a tutti con un focus sul dialetto

La Festa della Lombardia non sarà però soltanto la cerimonia istituzionale. Venerdì 29 maggio, dalle 9 alle 16, piazza Città di Lombardia ospiterà infatti stand, iniziative e attività aperte al pubblico dedicate alle eccellenze del territorio lombardo. Tra gli appuntamenti previsti ci saranno l’area Campagna amica di Coldiretti con aziende agricole e prodotti del territorio, le dimostrazioni di primo soccorso organizzate da Areu e la partecipazione della Fondazione Exodus, che intorno a mezzogiorno proporrà un flashmob con i ragazzi coinvolti nei percorsi educativi. Spazio anche al progetto “Lumbardialett”, dedicato alla valorizzazione dei dialetti lombardi e delle tradizioni locali, con la raccolta di parole ed espressioni legate alla memoria delle comunità del territorio.