Un nuovo cammino e una nuova sfida con la consapevolezza che le cose belle hanno bisogno di tempo, attenzione e cura.

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Un nuovo e importante riconoscimento per il Comune di Robecco sul Naviglio , sabato 21 novembre 2026 è ufficialmente entrato nella rete internazionale Cittaslow, dedicata alla promozione della qualità della vita, della sostenibilità e della valorizzazione delle identità locali.

Proteggere e valorizzare la bellezza

La cerimonia di ointroduzione si è svolta sabato mattina alla Fiera di Bergamo, durante l’Assemblea di Cittaslow Italia, nell’ambito di “Terrae – In viaggio oltre i luoghi comuni by Agritravel Expo”. A rappresentare l’Amministrazione comunale di Robecco sul Naviglio il sindaco Fortunata Barni, che ha raccontato il significato di questo percorso e il legame con il simbolo dell’associazione: la chiocciola.

«La chiocciola non rappresenta la lentezza come pigrizia o immobilità, ma la cura: il passo di chi sa dove vuole andare, si guarda intorno, riconosce la bellezza e la protegge. Robecco di bellezza ne ha tanta, persino più di quanta ne riconosciamo noi che ci viviamo ogni giorno» ha sottolineato il primo cittadino.

L’ingresso in Cittaslow non è un traguardo, ma un punto di partenza: l’inizio di un viaggio che richiederà impegno, coerenza e partecipazione, per costruire una comunità sempre più attenta alla qualità della vita e al futuro delle nuove generazioni.

L’amministrazione ha voluto ringraziare la rete Cittaslow, il Presidente e ilCoordinatore nazionale, al segretario generale di Cittaslow Italia Gianfranco Oliveti, all’ufficio tecnico del Comune di Robecco e all’assessore del Comune di Abbiategrasso e Vicepresidente di Cittaslow Valter Bertani, per il lavoro e il prezioso supporto offerto durante il percorso di candidatura, oltre che a tutte le persone che hanno creduto e continuano a credere nel progetto.

Un nuovo cammino per Robecco, con la consapevolezza che le cose belle hanno bisogno di tempo, attenzione e cura.