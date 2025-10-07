Robecco sul Naviglio e Boffalora sopra Ticino insieme ad Areu per il trasporto di organi e tessuti

Nella giornata di ieri, lunedì 6 ottobre, è stata ufficialmente firmata la convenzione tra il Comune di Robecco sul Naviglio e il Comune di Boffalora sopra Ticino per la gestione associata del servizio di Polizia Locale a favore del trasporto di organi, campioni biologici e tessuti per Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza).

La convenzione

«L’accordo sancisce una collaborazione tra le due Amministrazioni con l’obiettivo di potenziare un servizio di grande valore umano e sociale, che consente di garantire tempestività ed efficienza nei trasporti legati ai trapianti e alle emergenze sanitarie», spiegano i sindaci Fortunata Barni e Sabina Doniselli.

Il Comune di Robecco sul Naviglio è stato individuato come ente capofila del progetto, già operativo dal 2022 con il Nucleo Trasporto organi della Polizia Locale, che ha maturato significativa esperienza e riconoscimenti per la professionalità dimostrata.

Il Comune di Boffalora sopra Ticino, grazie a questa convenzione, potrà contribuire attivamente al servizio mettendo a disposizione personale, in un’ottica di sinergia e cooperazione territoriale.

L’obiettivo

Le due Amministrazioni comunali condividono la finalità di rafforzare l’efficacia e l’efficienza del servizio, con la consapevolezza che ogni intervento può contribuire a salvare vite umane e a valorizzare il ruolo delle Polizie Locali nel sistema di emergenza regionale.