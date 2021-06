Robecchetto piange Battistina Marzorati, 101 anni: dopo la morta della 107enne Cecile Julia Seillier, era la più anziana del paese.

Robecchetto dice addio alla ultracentenaria Battistina Marzorati

A darne notizia il primo cittadino Giorgio Braga nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 giugno 2021.

"Ieri (domenica 6 giugno, ndr) è purtroppo deceduta Battistina Marzorati, vedova Ferrario, nata il 19 febbraio 1920, che con i suoi 101 anni era la più anziana del nostro Comune. A tutti i suoi familiari e parenti vanno le più sentite condoglianze mie, dell'Amministrazione Comunale e di tutta la nostra comunità".

A novembre la scomparsa della 107enne Cecile Julia Seillier

Dopo la morte, avvenuta a novembre 2020, della 107enne Cecilia Julia Seillier, Marzorati era la donna più anziana di Robecchetto. Seillier era nata nel 1913 a Meaux, poco distante da Parigi, dove visse tutti i momenti salienti del Novecento. Nel 2007 si era poi trasferita a Robecchetto per stare più vicina alla sua famiglia. Da tutti viene ricordata per il suo carattere forte e combattivo, ma anche per donare a tutti un grande e dolce sorriso.