Addio a Cecile: a 107 anni la donna più anziana di Robecchetto

Robecchetto dà il suo addio a Cecile Julia Seillier, la donna più anziana del paese che è venuta a mancare domenica 8 novembre 2020 a 107 anni.

L’addio di una comunità a Cecile

A ricordare la scomparsa di Cecile Julia Seillier è stato il sindaco Giorgio Braga, nella serata di ieri, martedì 10 novembre 2020, a qualche ora dal funerale della 107enne che si sono svolti questa mattina, mercoledì 11 novembre. Cecile, con i suoi 107 anni, era la donna più anziana di Robecchetto. Nata nel 1913 a Meaux, poco distante da Parigi, dove visse tutti i momenti salienti del Novecento. Nel 2007 si era poi trasferita a Robecchetto per stare più vicina alla sua famiglia. Da tutti viene ricordata per il suo carattere forte e combattivo, ma anch per donare a tutti un grande e dolce sorriso.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE