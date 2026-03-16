Un centinaio di consorelle e confratelli ambrosiani Sabato 14 marzo si sono ritrovati a Torino per la Giornata Diocesana di ritiro Quaresimale sui passi di San Pier Giorgio Frassati, patrono delle confraternite italiane.

Ritrovo delle confraternite ambrosiane a Torino per il ritiro quaresimale

Il pellegrinaggio si è aperto la mattina con una celebrazione Eucaristica nella Cattedrale di Torino che conserva le spoglie mortali del Santo. La Santa Messa è stata presieduta da Mons. Claudio Carboni Assistente Diocesano e concelebrata da Don Valter Rossi Assistente della Confraternita del SS. Sudario di Torino.

Pomeriggio presso la Chiesa del SS. SS. Sudario di Torino Mons. Carboni ha guidato una riflessione sulla Santa Croce prima di impartire con una sua reliquia la benedizione al termine di questa intensa giornata.

Le confraternite che erano presenti

La delegazione dell’Associazione delle Confraternite della Diocesi, guidata dal Priore generale delle Confraternite di Milano Marisa Curto, e da numerosi membri del Priorato Diocesano, ha registrato la partecipazione di rappresentanze delle confraternite di Appiano Gentile, Bareggio, Cassano Magnago, Cassina de’ Pecchi, Cislago, Ispra, Lacchiarella, Marcallo, Milano Niguarda, Milano Precotto, Milano Hermandad Senor de los Milagros, Rho SS. Sacramento S. Vittore, Robecco S/N, Saronno, Sedriano, Seregno S. Ambrogio, Seregno Basilica, Veniano. Presente altresì una folta delegazione della Confraternita del SS. Sacramento di Chiari (BS) guidata dal priore Piergiacomo Bariselli, una rappresentanza della Confraternita del SS. Sudario di Torino e una della Confraternita dello Spirito Santo di Orbassano. Presenti infine alcuni delegati lombardi della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia, tra cui il vice presidente con delega al Nord Italia e Sardegna.