Una grossa statua raffigurate una figura umana è stata rinvenuta in discrete condizioni durante gli scavi per la posa della fibra ottica a Busto Garolfo.

Ritrovata una statua durante gli scavi per la fibra ottica

Gli autori di questa incredibile scoperta, avvenuta in via Mazzini a inizio settimana, sono stati gli operai addetti ai lavori, che hanno subito contattato i tecnici comunali perché l’oggetto venisse visionato e messo in sicurezza. Attualmente la scultura si trova nella sede della Polizia Locale e la sovrintendenza all’archeologia ha già iniziato ad eseguire le dovute analisi. Come riportato dal sindaco Giovanni Rigiroli e dal comandante dei vigili Antonello Grassi, dalle prime osservazioni è emerso che si tratta di un artefatto non vecchissimo, ma sicuramente di oltre 100 anni, realizzato approssimativamente tra ‘700 e ‘800, cosa che dunque potrebbe farlo rientrare nell’alveo dei “beni culturali”. Parecchi i dubbi sul materiale, che a primo impatto pare essere roccioso.