“Ritratto di una famiglia italiana”: Laura Fusaro al centro dell’incontro con l’autore in Villa Corvini

L’assessorato alla cultura e la biblioteca civica della Città di Parabiago presentano il prossimo incontro con l’autore. Al centro di quest’ultimo ci sarà “Ritratto di una famiglia italiana”. Si tratta di un romanzo tratto da una storia vera e che è stato scritto da Laura Fusaro: sullo sfondo di un’Italia che nasce, si forma e trasforma, piccoli grandi eroi della resilienza animano le pagine del romanzo. Un romanzo tratto da una storia vera.

L’evento è in programma per martedì 16 settembre alle 21 nella sala rossa di Villa Corvini e sarà impreziosito dalla partecipazione del gruppo musicale Rowan tree con musiche irlandesi e scozzesi e la moderazione di Clara Pastori.