Ritornati a Corbetta i quadri rubati di Aligi Sassu

Sono finalmente tornati a casa, nel municipio di Corbetta i quadri rubati dell'artista Aligi Sassu.

Una restituzione che mette la parola fine ad una triste vicenda e permette così di ricucire una ferita aperta ben 23 anni fa. Il 2 agosto del 2000, alcuni malvienti avevano fatto irruzione all'interno del palazzo comunale e avevano trafugato le opere dell'artista che era venuto a mancare qualche settimana prima.

Nei giorni scorsi i Carabinieri di Giulianova hanno riconsegnato le opere al Comune riportando le due serigrafie dell'artista dove quasi un quarto di secolo fa furono sottratte. Un cerchio che si chiude dunque a distanza di qualche mese quando il sindaco Marco Ballarini si recò personalmente al Tribunale di Teramo per chiederne la restituzione.

Proprio il primo cittadino corbettese ha raccontato con soddisfazione il ritorno a casa delle opere rubate:

"Abbiamo riportato a casa i capolavori del maestro Sassu che ci erano stati rubati anni fa - spiega Ballarini - A distanza di 23 anni dal furto siamo stati in contatto con i Carabinieri di Giulianova e, grazie al fondamentale e meticoloso lavoro portato avanti dal nostro Ufficio Legale del Comune ci siamo costituiti parte offesa per richiedere la restituzione dei beni che ci avevano sottratto. Fortunatamente i Carabinieri di Giulianova, con grande caparbietà e volontà di giustizia, nonostante la mancanza di collaborazione ricevuta dalla locale stazione dei carabinieri di Corbetta, non si sono arresi e nel 2022 hanno contattato direttamente il Comune, e ci siamo messi subito in moto per restituire ai cittadini i quadri rubati. Ora abbiamo riportato a casa le serigrafie “I Ciclisti" e "Battaglia di Tre Cavalieri"".