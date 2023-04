Un grande ritorno per tutta la città e per il territorio, come confermato dal presidente della Pro Loco Pietro Pierrettori e dal sindaco Luca Del Gobbo, quest'anno ritorna la rievocazione storica della Battaglia di Magenta

Ritorna la rievocazione storica della Battaglia di Magenta

Nel 2020 e nel 2021 l'appuntamento era stato annullato per via dell’emergenza Covid, mentre lo scorso anno la Pro Loco aveva deciso, per rispetto del popolo ucraino che era stato colpito da soli pochi mesi dallo scoppio della guerra, di evitarne l’organizzazione lasciando solamente il programma delle celebrazioni istituzionali della Battaglia. Ora però l'iniziativa che si terrà domenica 4 giugno è pronta nuovamente a risplendere come l’evento clou della rassegna del giugno magentino.

"Siamo ancora al lavoro per definire gli ultimi dettagli, ma possiamo dire che quest’anno la rievocazione ci sarà - spiega il presidente Pierrettori - Siamo veramente contenti di poter tornare dopo tre anni con questa rievocazione e ci auguriamo che con il medesimo nostro entusiasmo i magentini accolgano questa notizia. Come sempre il nostro augurio è quello che questo appuntamento di festa possa fungere da traino per tutta la città e le sue attività commerciali come è ad esempio il palio per Legnano. L’appuntamento verrà allestito come nel 2019 in villa Naj Oleari".

Le parole del sindaco

Come detto la rievocazione storica della Battaglia di Magenta, uno dei crocevia fondamentali del processo risorgimentale che ha portato all’Unità d’Italia, farà parte di una rassegna di appuntamenti che, sottolinea invece il primo cittadino Del Gobbo, verrà svelata nel dettaglio nel corso delle prossime settimane.

"Torniamo a presentare un mese di giugno ricco di moltissimi appuntamenti - spiega il sindaco - Siamo veramente soddisfatti del ritorno di questo appuntamento. La rievocazione infatti ricopre un ruolo importantissimo per rivivere un appuntamento, ovviamente non dal punto di vista bellico, quanto dal punto di vista storico essendo la Battaglia di Magenta un fatto di cruciale importanza per l’unificazione della nostra nazione e la nascita dell’Italia".

Del Gobbo ci ha poi tenuto a ringraziare moltissimo la Pro Loco per l’impegno nell’organizzazione dei vari appuntamenti: