Ritorna il Christmas Shop di Hospice, lo store solidale

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Nel centro di Abbiategrasso, in Galleria Mirabello 23, apre il Temporary Shop dell’Hospice di Abbiategrasso, il posto giusto per trovare il regalo di Natale perfetto e sostenere una buona causa.

Il Christmas Shop verrà inaugurato venerdì 27 novembre alle 18 dai volontari dell’Associazione Amici dell’Hospice e sarà attivo tutti i week end dal 28 novembre al 24 dicembre con orario continuato dalle 9 alle 19. Sarà inoltre aperto i giorni 7 e 8 dicembre, 23 dicembre e nelle mattinate di venerdì (mese di dicembre) e in quella della vigilia di Natale dalle 9 alle 13. All’interno dei locali prodotti di ogni genere verranno ceduti a fronte di una donazione minima e allo scopo di sostenere le cure rivolte ai malati inguaribili assistiti dall’Hospice di Abbiategrasso.

Cosa troverete

Il tuo regalo di Natale per l’Hospice: apre in centro ad Abbiategrasso il Temporary Shop a favore dei malati inguaribili. Uno spazio espositivo in cui verranno esposti capi usati firmati, accessori nuovi di grandi marchi, borse ad uncinetto, arredi, e molto altro. Per i collezionisti lo store offre pezzi unici: chitarre, vinili, musicassette, trenini elettrici e fumetti. Sarà inoltre possibile trovare numerosi oggetti realizzati a mano dalle volontarie dell’Hospice. Gli appassionati di vintage potranno invece trovare arredamento, giocattoli, album, stampe e libri fotografici. Il temporary sarà interamente gestito dai volontari dell’Associazione e all’interno dei locali si potranno trovare, oltre ai regali di Natale, materiali informativi rispetto al volontariato in Hospice, alle cure palliative e ai servizi offerti dalla struttura.

Collaborazione con gli studenti

Lo store solidale dell’Hospice di Abbiategrasso vedrà anche la collaborazione degli studenti del liceo scientifico Bachelet che svolgeranno presso lo spazio espositivo alcune ore di alternanza scuola lavoro in collaborazione con i volontari dell’Hospice. Un progetto, quello del negozio solidale, che nasce grazie all’impegno di aziende e alla solidarietà di cittadini privati che hanno donato gli oggetti e i prodotti che verranno esposti.

Questo il calendario di tutti i giorni e gli orari di apertura del Temporary Shop dell’Hospice di Abbiategrasso:

Venerdì 27 novembre ore 18.00 – INAUGURAZIONE con APERITIVO

Sabato 28 novembre dalle 9.00 alle 19.00

Domenica 29 novembre dalle 9.00 alle 19.00

Venerdì 4 dicembre dalle 9.00 alle 13.00

Sabato 5 dicembre dalle 9.00 alle 19.00

Domenica 6 dicembre dalle 9.00 alle 19.00

Lunedì 7 dicembre dalle 9.00 alle 19.00

Martedì 8 dicembre dalle 9.00 alle 19.00

Venerdì 11 dicembre dalle 9.00 alle 13.00

Sabato 12 dicembre dalle 9.00 alle 19.00 – SHOOTING FOTOGRAFICO NATALIZIO a cura di Uno Sguardo sul Mondo

Domenica 13 dicembre dalle 9.00 alle 19.00

Venerdì 18 dicembre dalle 9.00 alle 13.00

Sabato 19 dicembre dalle 9.00 alle 19.00

Domenica 20 dicembre dalle 9.00 alle 19.00

Mercoledì 23 dicembre dalle 9.00 alle 19.00

Giovedì 24 dicembre dalle 9.00 alle 13.00