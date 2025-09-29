Il Ristorante dell’Angolo di Giuseppe Rizzo entra nella guida del Gambero Rosso

Un’eccellenza di Vittuone è stata di recente premiata dalla prestigiosa guida del Gambero Rosso. L’ambito riconoscimento è andato al Ristorante dell’Angolo di Giuseppe Rizzo, detto Beppe, che ha conquistato i Tre Spicchi della guida Pizzerie d’Italia 2026 del Gambero Rosso, il massimo traguardo per le pizzerie italiane.
Il ristorante dell’Angolo entra nella guida del Gambero Rosso
La notizia dell’assegnazione è stata commentata anche dal sindaco di Vittuone Laura Bonfadini, che ha rivendicato l’attività come un’eccellenza comunale:
“Un premio che valorizza il grande lavoro sulla qualità degli impasti e sulla ricerca di materie prime selezionate, senza dimenticare la passione e la tradizione familiare che da oltre quarant’anni accompagnano questa storica realtà di Vittuone. Un orgoglio per la nostra comunità, che vede riconosciuto a livello nazionale il talento e la professionalità di un artigiano capace di innovare senza dimenticare le radici. Complimenti a Beppe Rizzo e a tutto lo staff del Ristorante dell’Angolo per questo importante traguardo!”.