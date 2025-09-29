Riconoscimenti

Il Ristorante dell’Angolo di Giuseppe Rizzo entra nella guida del Gambero Rosso

"Un orgoglio per la nostra comunità" ha dichiarato il sindaco di Vittuone Laura Bonfadini

Il Ristorante dell’Angolo di Giuseppe Rizzo entra nella guida del Gambero Rosso

29/09/2025 alle 18:29

Un’eccellenza di Vittuone è stata di recente premiata dalla prestigiosa guida del Gambero Rosso. L’ambito riconoscimento è andato al Ristorante dell’Angolo di Giuseppe Rizzo, detto Beppe, che ha conquistato i Tre Spicchi della guida Pizzerie d’Italia 2026 del Gambero Rosso, il massimo traguardo per le pizzerie italiane.

Il ristorante dell’Angolo entra nella guida del Gambero Rosso

La notizia dell’assegnazione è stata commentata anche dal sindaco di Vittuone Laura Bonfadini, che ha rivendicato l’attività come un’eccellenza comunale:
“Un premio che valorizza il grande lavoro sulla qualità degli impasti e sulla ricerca di materie prime selezionate, senza dimenticare la passione e la tradizione familiare che da oltre quarant’anni accompagnano questa storica realtà di Vittuone. Un orgoglio per la nostra comunità, che vede riconosciuto a livello nazionale il talento e la professionalità di un artigiano capace di innovare senza dimenticare le radici. Complimenti a Beppe Rizzo e a tutto lo staff del Ristorante dell’Angolo per questo importante traguardo!”.
Tu cosa ne pensi?