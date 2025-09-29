Il Ristorante dell’Angolo di Giuseppe Rizzo entra nella guida del Gambero Rosso

“Un premio che valorizza il grande lavoro sulla qualità degli impasti e sulla ricerca di materie prime selezionate, senza dimenticare la passione e la tradizione familiare che da oltre quarant’anni accompagnano questa storica realtà di Vittuone. Un orgoglio per la nostra comunità, che vede riconosciuto a livello nazionale il talento e la professionalità di un artigiano capace di innovare senza dimenticare le radici. Complimenti a Beppe Rizzo e a tutto lo staff del Ristorante dell’Angolo per questo importante traguardo!”.