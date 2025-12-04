Dopo la rissa in centro a Magenta che ha coinvolto diversi giovani, uno dei quali è stato spinto e ha sfondato la vetrina del Bar Vulcano, Confcommercio Alto Magentino ha voluto portare la propria solidarietà al titolare dell’attività coinvolto.

Rissa in centro città: la solidarietà di Confcommercio nei confronti dell’imprenditore

“In riferimento agli spiacevoli e gravissimi episodi cui abbiamo assistito in queste ultime giornate non possiamo che esprimere la più sentita vicinanza e sostegno per ogni eventuale incombenza o necessità che il nostro Caro Associato ritenga in qualsiasi momenti indirizzarci.”

Sono queste le parole che il Presidente Confcommercio Alto Magentino, cav. Luigi Alemani, si è sentito da subito voler partecipare al Titolare del Bar Vulcano, Sig. Cristian Messa a seguito dei fatti che lo hanno gravemente interessato poche ore fa.

Sono sensazioni, queste, vissute dall’intera Organizzazione di rappresentanza di Via Volta in Magenta che rimanda, anche, a quelli che devono essere i principi e valori caratterizzanti un’area nella quale insiste un Distretto del Commercio, ambito questo ricco di eccellenze Imprenditoriali e evidenti motivazioni in termini di start-up.

L’apertura di nuove realtà commerciali

“Quanto letto in queste giornate, circa l’avvio di nuove realtà commerciali e nuove attività, che intervengono a rinnovo di esercizi che hanno chiuso, per conseguimento delle meritate “pensioni”, o la raccolta di proposte economiche da parte di nuovi titolari cui è oggettivamente difficile opporsi esprimendo opportunità pressoché irripetibili sono, ovviamente, molto più che condivise dalla nostra Struttura”, – rimarca il Presidente Alemani che aggiunge quello che però individua quale il “necessario corollario che a queste realtà si deve garantire in termini di appetibilità e vivibilità dell’area ovvero del tessuto cittadino nelle quali queste iniziative imprenditoriale vanno ad insediarsi. Assistere all’apertura di nuove realtà imprenditoriali in un momento comunque economicamente difficile quale quello che si sta vivendo, è un importante segnale cui appunto deve essere accompagnato il necessario riguardo e affiancamento”.