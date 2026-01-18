Risorse per l’ammodernamento degli uffici comunali

Un altro bel colpo per l’Amministrazione comunale. Il Comune di Gaggiano si è aggiudicato un importante somma 32.647,52 euro nell’ambito del bando “Risorse in Comune”, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finanziato con risorse del PNRR, che ha messo a disposizione 100 milioni di euro per Comuni tra 5.000 e 25.000 abitanti per modernizzare le amministrazioni locali, digitalizzare i servizi, migliorare gli spazi di lavoro e valorizzare il personale attraverso l’acquisto di tecnologie, arredi ergonomici e nuovi modelli organizzativi.

Programma Next Generation EU

L’avviso pubblico rientra nelle misure legate al programma Next Generation EU e ha come finalità il rafforzamento e l’ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, con particolare attenzione ai processi di digitalizzazione. Risorse molto importanti che andranno ad aggiornare il sistema informatico della macchina amministrativa gaggianese Le risorse assegnate , infatti, verranno impiegate per l’acquisto di nuovi software e strumenti informatici, utili a semplificare le attività degli uffici comunali, aumentare l’efficienza amministrativa e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Molto soddisfatto per questo risultato il sindaco Enrico Baj: